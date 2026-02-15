Отключений света в Украине может стать меньше: когда ждать улучшения в 2026 году

В 2026 году отключения света в Украине могут стать менее жесткими в периоды потепления, но полностью не исчезнут из-за потери около 60% генерации и постоянных атак. Реальное улучшение возможно только при условии уменьшения обстрелов и отсутствия новых критических повреждений энергетической инфраструктуры.

Об этом рассказал эксперт по энергетике, директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии медиа. Массированные ракетные и беспилотные атаки России привели к масштабным разрушениям генерации и сетей, из-за чего графики отключений электроэнергии остаются частью повседневной жизни украинцев.

По оценкам энергетических специалистов, с начала полномасштабной войны Украина потеряла около 60% мощностей генерации электроэнергии. Речь идет как об объектах, уничтоженных обстрелами, так и о тех, что оказались на оккупированных территориях. Кроме этого, серьезно повреждены системы передачи и распределения электроэнергии, в частности высоковольтные сети.

Омельченко объясняет, что даже при максимальной работе энергетиков и ПВО система остается уязвимой к регулярным атакам. Каждый новый удар не только создает локальные проблемы, но и ослабляет энергосистему в целом.

Ключевым фактором возможного улучшения в 2026 году эксперты называют потепление и снижение потребления электроэнергии. Весной и осенью нагрузка на систему традиционно меньше, чем зимой или в жаркий летний период. Именно в эти межсезонные отрезки возможно ослабление графиков отключений.

Впрочем, даже благоприятная погода не гарантирует полной стабильности. Если интенсивность атак будет оставаться высокой, энергосистема и в дальнейшем будет работать в режиме ограничений, а отключения могут возвращаться волнами.

Важную роль в обеспечении страны электроэнергией играют атомные электростанции, которые в мирное время давали около 60% всей генерации . Однако регулярные удары по подстанциям и линиям, отводящим мощность от АЭС, вынуждают операторов временно снижать нагрузку энергоблоков.

После одного из массированных обстрелов в феврале атомная генерация сократилась на несколько дней. О ситуации публично заявлял генеральный директор Международное агентство по атомной энергии Рафаэль Гросси, отметив, что атаки привели к отключению линий электропередач и сбоям в работе отдельных блоков.

Отдельное внимание эксперты уделяют столице. Киев в значительной степени зависит от поставок электроэнергии извне через магистральные сети, поэтому любые повреждения сразу отражаются на графиках. Директор центра исследования энергетики Александр Харченко отмечает, что при отсутствии новых критических атак город может вернуться к более прогнозируемым графикам в течение недели-полторы.

Однако гарантировать стабильность сложно. Даже один удачный удар по ключевому узлу может снова отбросить систему назад и заставить усилить ограничения. Специалисты сходятся во мнении, что пока продолжается война, полностью отказаться от отключений света невозможно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после массированных ударов РФ больше всего пострадали киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Их планируют восстановить в ближайшие дни, в частности ТЭЦ-5 в течение суток, а ТЭЦ-6 ориентировочно за двое суток. Плюсовая температура позволила сохранить воду в системе, что существенно ускоряет возвращение тепла жителям столицы.

