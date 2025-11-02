Живущие в квартирах украинцы могут купить замену генератора: что такое EcoFlow и сколько стоит

Возвращение Украины в режим регулярных плановых отключений электроэнергии актуализировало вопрос о покупке зарядных станций – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. При этом большим спросом среди украинцев пользуются устройства производителя EcoFlow

Это зарядные станции, которые отличаются небольшими размерами. Они меньше, чем, например, генераторы, их легче перенести из комнаты в комнату и из здания в здание.

Кроме генератора, EcoFlow часто сравнивают с павербанками. Однако мощность EcoFlow больше, как и размер. А благодаря выходу 220 В они могут работать много часов подряд и даже дней (в зависимости от того, какой мощности ваша модель).

Более того, EcoFlow более безопасен, экологичен и экономен. Если генераторы вредят окружающей среде и их нельзя устанавливать в помещениях, то с EcoFlow таких запретов нет. Кроме того, устройство не выдает такого шума, как генератор.

Что нужно знать при использовании устройства

Вместе с тем, следует отметить, что способ подключения EcoFlow к сети с помощью кабеля с двумя "вилками" недопустим. Кроме того, правильно подключать все приборы напрямую к портативной станции. В случае недостаточного количества выходов 220 В, лучше использовать удлинитель.

EcoFlow можно использовать в качестве бесперебойного источника питания, подключив станцию к сети, а все необходимые приборы – к станции. Об этом рассказал руководитель сервисной службы Drone.ua Кирилл Шатов, видео доступно на YouTube-канале.

Сколько стоит EcoFlow

Стоимость зарядных станций EcoFlow варьируется в зависимости от их мощности. В частности, в авторизованном магазине такие приборы стоят от 19 999 до 144 999 грн.

При покупке особое внимание следует обращать на наличие товара на складе. Если же его нет – придется подождать. Либо купить другую модель со схожими параметрами.

Как выбрать EcoFlow

Для определения, какая станция вам нужна, можно воспользоваться распространяемым в соцсетях калькулятором для зарядных станций. Для этого нужно:

выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;

в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;

получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.

Сам калькулятор находится по ссылке. При этом его автор подчеркнул: инструмент предназначен только для приблизительных расчетов.

"Я не несу никакой ответственности за возможные ошибки в результатах или данных. Пожалуйста, перечисли все сам, учитывая параметры конкретных устройств", – предупредил автор калькулятора.

К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькулятора, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. В частности:

Wi-Fi роутер мощностью 10 Вт, 5 часов;

лампа LED на 10 Вт, 3 часа;

ноутбук на 60 Вт, 3 часа;

холодильник на 100 Вт, 24 часа.

На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции. В данном случае это:

минимальная емкость станции – 2 660 Вт*ч;

рабочая мощность – около 180 Вт.

В то же время следует помнить: инструмент предназначен только для приблизительных расчетов. А для более корректного вычисления необходимой мощности прибора следует учитывать параметры конкретных устройств, которые будут подключаться к зарядной станции.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.

