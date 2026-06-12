Зарплаты украинских военных пересмотрят: в правительстве официально назвали новые суммы

Правительство Украины начало комплексную реформу системы военной службы. Помимо введения четких сроков службы и новых контрактов, она также предусматривает повышение денежного довольствия для военных. В частности, минимальная выплата теперь составит не 20 тыс., а 30 тыс. грн, а на передовой можно будет получать до 300 тыс. грн в месяц.

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Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Также был официально опубликован дашборд с деталями новых контрактов, сроков службы и денежного обеспечения.

Реформа, по словам Свириденко, реализуется во исполнение задачи, поставленной президентом Владимиром Зеленским. "Ключевой принцип – уважение к каждому военнослужащему. Человек должен знать, где служит, сколько служит и что будет дальше", – отметила глава правительства.

Как изменятся зарплаты военных: новые суммы

Среди основных изменений – новая система денежного обеспечения военных в зависимости от места службы и выполняемых задач. Согласно обнародованным правительством материалам, базовое денежное обеспечение военнослужащего будет, как и раньше, 20 тыс. грн в месяц, но даже за службу в тылу теперь будут начислять надбавки, поэтому фактически "минималка" составит 30 тыс. грн.

Дополнительные выплаты будут зависеть от условий службы. Так, кроме тыла:

Для военнослужащих подразделений обеспечения и управления в прифронтовых районах предусмотрены выплаты в размере 50 тыс. грн в месяц.

предусмотрены выплаты в размере 50 тыс. грн в месяц. Военные, служащие на командных пунктах в районе боевых действий , будут получать около 70 тыс. грн в месяц.

, будут получать около 70 тыс. грн в месяц. Для операторов дронов, артиллеристов, военнослужащих РЭБ , операторов наземных роботизированных комплексов и других бойцов на боевых позициях предусмотрено денежное обеспечение в размере 120 тыс. грн ежемесячно.

, операторов наземных роботизированных комплексов и других бойцов на боевых позициях предусмотрено денежное обеспечение в размере 120 тыс. грн ежемесячно. Самые высокие выплаты будут получать военнослужащие первой линии. Их денежное обеспечение может достигать около 300 тыс. грн в месяц. В частности, за пребывание на позициях предусмотрено дополнительно 10 тыс. грн в день, за ударно-поисковые действия – 20 тыс. грн в день, а за штурмовые действия с продвижением вперед – 40 тыс. грн в день.

Отдельно правительство анонсировало существенное повышение выплат для командиров боевых подразделений. Согласно представленным данным, зарплата командира бригады вырастет с 50 тыс. до 150 тыс. грн в месяц, а командира корпуса — с 92 тыс. до 230 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом к 2029 году средняя зарплата в Украине может превысить 44 тысячи гривен, что почти на 26 тысяч больше нынешнего уровня средней оплаты труда. В то же время даже при менее благоприятном сценарии доходы украинцев продолжат расти, а разница между оптимистичным и консервативным прогнозами составляет всего около 900 гривен в месяц.

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