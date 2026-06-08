Зарплаты украинцев будут достигать 44 тыс. грн: когда ожидать роста доходов

По прогнозу Кабмина, уже к 2029 году средняя зарплата в Украине может превысить 44 тысячи гривен, что почти на 26 тысяч больше нынешнего уровня средней оплаты труда. В то же время даже при менее благоприятном сценарии доходы украинцев продолжат расти, а разница между оптимистическим и консервативным прогнозами составляет лишь около 900 гривен в месяц.

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Об этом говорится в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2027-2029 годы, опубликованном на сайте Кабинета Министров. При благоприятном развитии экономики средняя номинальная заработная плата в Украине продолжит стабильно расти.

Правительство ожидает, что уже в 2027 году этот показатель составит 35 010 гривен. В 2028 году средняя зарплата может вырасти до 39 362 гривен, а в 2029 году достичь 44 083 гривен.

Такой рост объясняется постепенным восстановлением экономической активности, расширением рынка труда и увеличением конкуренции между работодателями за квалифицированных работников. Дефицит кадров, который уже сегодня ощущается во многих отраслях, может стать одним из факторов дальнейшего повышения оплаты труда.

Вместе с повышением зарплат правительство прогнозирует и постепенное снижение инфляционного давления. В базовом сценарии среднегодовой индекс потребительских цен составит 109,3% в 2027 году, 107,5% в 2028 году и 105,9% в 2029 году.

Фактически это означает, что темпы подорожания товаров и услуг должны постепенно снижаться. Если такой прогноз оправдается, реальные доходы населения будут расти быстрее, а покупательная способность граждан будет улучшаться.

Экономисты отмечают, что именно соотношение между темпами роста зарплат и инфляцией определяет реальный уровень благосостояния населения. Если доходы растут быстрее цен, граждане могут позволить себе больше товаров и услуг.

Второй сценарий развития событий предполагает более сдержанные темпы экономического восстановления. В этом случае средняя заработная плата также будет увеличиваться, но менее быстрыми темпами.

По расчетам правительства, в 2027 году она составит 34 409 гривен, в 2028 году – 38 603 гривны, а в 2029 году достигнет 43 185 гривен. Разница между двумя сценариями на конец прогнозного периода составляет почти 900 гривен. В то же время главное отличие заключается не только в размере зарплат, но и в общих темпах экономического развития страны.

Консервативный вариант предусматривает более длительное сохранение инфляционного давления и медленное восстановление внутреннего рынка. Отмечается, что это может влиять как на доходы населения, так и на инвестиционную активность бизнеса.

В Кабмине отмечают, что все приведенные показатели являются прогнозными и могут меняться в зависимости от многих факторов. Прежде всего речь идет о макроэкономической стабильности, темпах послевоенного восстановления, объемах международной поддержки и развитии ситуации с безопасностью.

Также важную роль будут играть инвестиции в экономику, уровень занятости населения, экспортные возможности украинских предприятий и состояние мировых рынков. Специалисты обращают внимание, что даже значительное повышение номинальных зарплат не всегда означает автоматическое улучшение уровня жизни. Если цены на продукты, коммунальные услуги и другие базовые потребности будут расти быстрее, часть положительного эффекта от повышения доходов может быть потеряна.

Отдельные категории работников могут получить повышение раньше, чем это предусматривают общие прогнозы. Рост зарплат в бюджетной сфере также может стать дополнительным стимулом для повышения доходов в частном секторе, поскольку работодателям придется конкурировать за работников в условиях нехватки кадров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине быстрее всего зарплаты растут в сфере образования – за год они повысились на 33,9%, опередив ІТ и строительство. Отмечается, что такая ситуация происходит из-за дефицита кадров и увеличения государственного финансирования.

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