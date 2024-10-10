Зарплата учителей изменится из-за новых налогов: сколько придется платить с оклада

Повышение военного сбора с 1,5 до 5% существенно снизит зарплаты учителей, уменьшив их доходы на 3,5%. Правительство планирует решить эту проблему из-за увеличения образовательной субвенции в бюджете 2025 года, что должно компенсировать финансовые потери педагогов.

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OBOZ.UA разобрался, что будет с выплатами педагогов. Осенью 2024 года в Украине вступят в силу изменения в налоговое законодательство, существенно увеличивающие размер военного сбора.

В частности, правительство утвердило закон №11416д, предусматривающий повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5% для всех граждан, в том числе и для учителей. Это нововведение будет иметь серьезные последствия для доходов как наемных работников, так и для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), работающих по упрощенной системе налогообложения.

До принятия закона военный сбор составлял 1,5% дохода. Теперь этот налог составит 5%. Это значит, что зарплата учителей уменьшится из-за больших налоговых вычетов.

К примеру, ранее преподаватель с официальной зарплатой 15 тысяч гривен ежемесячно платил 225 грн военного сбора. После повышения сбора сумма увеличится до 750 грн. Таким образом, при доходе учителя в 15 тысяч гривен налоговые обязательства увеличатся на 525 гривен, что фактически уменьшит его чистый доход на 3,5%.

Новые правила военного сбора коснутся также и физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Особенно это касается репетиторов и других педагогов, зарегистрированных как предприниматели, ведь они также обязаны платить военный сбор по новым ставкам. Для ФЛП, работающих по упрощенной системе налогообложения, в зависимости от группы, устанавливаются разные ставки военного сбора:

II группа – 10% от минимальной заработной платы, по состоянию на октябрь 2024 это фиксированная сумма 800 грн в месяц;

– 10% от минимальной заработной платы, по состоянию на октябрь 2024 это фиксированная сумма 800 грн в месяц; III группа – 1% от дохода.

Если, например, ФЛП III группы зарабатывает 30 000 грн. в месяц, то теперь он будет платить военный сбор в размере 300 грн. ежемесячно, что является новой налоговой нагрузкой для предпринимателей. Рост налоговой нагрузки на учителей вызвал обеспокоенность среди педагогов, поэтому правительство планирует решить этот вопрос из-за увеличения образовательной субвенции в бюджете 2025 года.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что правительство будет работать над тем, чтобы минимизировать негативное влияние повышения военного сбора на доходы педагогов. Образовательная субвенция – это целевая помощь из государственного бюджета в поддержку образования, которая уже используется для финансирования заработных плат учителей и других образовательных программ. В новой ситуации субвенция может стать важным инструментом для поддержки доходов педагогов, чтобы они не понесли значительных финансовых потерь из-за повышения налогов.

Несмотря на инициативы по субвенции, правительство столкнется с финансовыми вызовами из-за ограниченных ресурсов. Военные действия продолжают оказывать давление на бюджет страны, поэтому увеличение финансирования социальных отраслей, таких как образование, становится все более сложной задачей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, профессия учителя английского языка очень востребована – количество вакансий по нему на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом отдельные работодатели готовы платить таким специалистам 40000 и даже 60000 грн.

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