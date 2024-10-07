В Украине за работу учителем готовы платить до 60 тысяч: какой предмет нужно преподавать

Профессия учителя английского языка является одной серьезно востребованной – количество вакансий по ней на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом отдельные работодатели готовы платить таким специалистам 40 000 и даже 60 000 грн.

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К примеру, языковая онлайн-школа ищет учителя со свободным владением языком на уровне B2-C2. Платить обещают от 10 000 до 40 000 грн.

Образовательная компания готова платить от 20 000 до 40 000 грн преподавателю английского языка, которому придется работать с корпоративными клиентами. Среди требований:

опыт работы в корпоративном сегменте – от 1 года;

уровень владения английским языком С1 и выше согласно CEFR (общеевропейские рекомендации по языковому образованию).

Школа иностранных языков ищет преподавателя английского языка на зарплату от 35 000 до 60 000 грн. От кандидата ожидают продвинутый уровень английского (C1-C2). Также, утверждается, наличие Международного сертификата по английскому языку будет плюсом.

В Украине большой дефицит работников по высокооплачиваемой профессии

В то же время, по словам заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача, в отдельных компаниях транспортно-логистической сферы Украины дефицит водителей достигает 50%. Причина – мобилизация работников.

Закрыть же все имеющиеся вакансии с помощью женщин пока не удастся – хотя работа в этом направлении идет. При этом в настоящее время на рынке достаточно много высокооплачиваемых вакансий для водителей-международников – некоторые компании предлагают зарплату в 110 000 грн.

Деркач отметил: в целом в транспортно-логистической сфере в Украине дефицит водителей достигает 25% потребности. А в сфере пассажирских перевозок в городах – до 30%.

"25% (дефицит водителей фур. – Ред.) – это предварительная цифра, которую мы собрали с перевозчиков, логистических компаний. В некоторых компаниях эта цифра достигает даже более 50%, потому что это вопрос мобилизации. В цифрах это около 30 тыс. водителей, которые нужны как водители грузового транспорта", – сказал Деркач.

При этом он подчеркнул: в сфере общественного пассажирского транспорта,не хватает около 30% водителей. Это около 6 тыс. из 14 тысяч необходимые отрасли специалистов.

В то же время Деркач признал: целью проекта по подготовке женщин-водителей фур не является закрытие всех имеющихся вакансии. Ведь это "глобально ситуацию не решит".

"Проект должен изменить восприятие женщины за рулем грузового автомобиля в глазах работодателей. Показать, что это возможно, и может быть выходом из ситуации", – сказал замминистра.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине запустили программу по переквалификации женщин, желающих получить навыки управления строительной техникой – Iron Women. Они смогут пройти обучение на операторок экскаватора и фронтального погрузчика.

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