За украинские 2 копейки заплатили больше 105 тысяч: как выглядит ценная старая монета

Украинцы могут продать некоторые старые монеты за большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами. К примеру, украинские 2 копейки на аукционе было продано за 105 001 грн.

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Прошли торги на площадке Violity. Согласно опубликованной информации, монета была выпущена в 1992 году. Что, собственно, и делает ее такой ценной.

Дело в том, объяснили эксперты ресурса "Монеты-ягодки", что 2 копейки 1992 года никогда не были в обороте. Следовательно, найти их практически нереально.

"2 копейки 1992 года – это пробная монета Украины, которая не была запущена в обращение. Первые украинские 2 копейки были алюминиевые", – рассказали специалисты.

В то же время, о самой проданной монете известно немного. В частности, что ее штамп – АА.

Также известно, что монета имеет дефекты – царапины и потертости. Однако ее реставрации не проводилась.

Как сообщал OBOZ.UA, дизайн украинских монет 1 и 2 грн в ближайшее время не будут менять – даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, в Нацбанке не отказались от этой идеи – ожидается, что к ее реализации вернутся после стабилизации ситуации в стране.

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