Украинцам рассказали, что сделают с монетами 1 и 2 грн: что готовят в НБУ

Дизайн украинских монет 1 и 2 грн в ближайшее время не будут менять – даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, в Нацбанке не отказались от этой идеи – ожидается, что к ее реализации вернутся после стабилизации ситуации в стране.

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Об этом сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, передает Центр экономической стратегии (ЦЭС). Он напомнил:

В 2021 году Нацбанк начал готовить изменение дизайна монет, поскольку украинцы жаловались на то, что они очень похожи.

В связи с этим в регулятор обращались "и организации, и ассоциации людей с инвалидностью".

"Мы тогда сформировали рабочую группу и начали обсуждение возможных изменений в дизайне – одной из этих монет или двух. Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал Шабан.

Впрочем, подчеркнул он, после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят. Соответственно, через определенное время, украинцы, скорее всего, увидят новый дизайн либо одной из монет 1 и 2 грн, либо же сразу обеих.

В Украине отменят 50 копеек

В свою очередь, глава НБУ Андрей Пышный ранее сообщил, что НБУ намерен отчеканить следующий тираж 50 копеек под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.

"Мы в шаге от того момента, когда эту идею, время которой наступило, наконец нельзя будет остановить. ... 50 копеек мы должны будем еще некоторое время дочеканивать. Их в обращении примерно на уровне полутора миллиардов. И мы хотим, чтобы следующий тираж, который мы должны будем отчеканить, уже был отчеканен не копейками, а шагами", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в Нацбанке подчеркнули, что не планируют специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Соответственно:

монеты "копейка" и "шаг" будут в обращении параллельно;

"гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги".

При этом он подчеркнул: дизайн 50 шагов в настоящее время не готов. Тем не менее, его начнут разрабатывать сразу после решения Верховной Рады о переименовании монет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, большинство старых украинских монет не являются ценными – из-за "простоты" и массовости. А потому разбогатеть на них не получится. Более того, дорогими такие копейки не станут даже через года – ведь их все равно будет много у других украинцев.

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