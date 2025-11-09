За украинские 2 копейки заплатили больше 105 тысяч: как выглядит дорогая старая монета

За не которые старые украинские монеты коллекционеры готовы заплатить большие деньги – ведь из-за своих особенностей те высоко ценятся. К примеру, украинские 2 копейки на аукционе было продано за 105 001 грн.

Прошли торги на площадке Violity. Согласно опубликованной информации, монета была выпущена в 1992 году. Что, собственно, и делает ее такой ценной.

Дело в том, объяснили эксперты ресурса "Монеты-ягодки", что 2 копейки 1992 года были пробными монетами. И, соответственно, не запускались в обращение.

"Первые украинские 2 копейки были алюминиевые. Их чеканили на Луганском станкостроительном заводе", – говорится в сообщении.

О самой же проданной монете известно немного. В частности, что:

Ее штамп – АА.

Монета имеет дефекты – царапины и потертости.

Ее реставрация не проводилась.

Какие монеты подлежат изъятию

Параллельно в Украине выводят из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Такие монеты не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги. Причина – намерение НБУ оптимизировать номинальный ряд.

При этом украинцы могут обменять такие копейки на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам. Время для этого есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.

Произвести обмен можно в подразделениях Национального банка и отдельных банках. Полный список находится по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

