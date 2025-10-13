Нацбанк выводит из обращения монеты: какие подлежат изъятию

В Украине выводят из оборота монеты. Однако не все – только выпущенные до 2003 года. Причина – намерение НБУ оптимизировать номинальный ряд.

Об этом рассказали в НБУ. Там отметили:

Украинцы могут обменять такие копейки на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам.

Времени для этого есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.

При этом подчеркивается: обмен осуществляется бесплатно. Провести же его можно в подразделениях Национального банка и отдельных банках – полный список находится по ссылке.

В целом же, отметили в регуляторе, выведение монет из обращения является частью "комплексного решения по оптимизации номинального ряда монет". Его цель, как утверждается:

Повышение защиты и качества денег.

Упрощение наличных расчетов.

"Они уже длительно изымаются из обращения. Их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги", – рассказали в Нацбанке.

Какие монеты выводит НБУ из обращения

В целом, из оборота будет выведено сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Что НБУ сделает с монетами 1 и 2 грн

В то же время, дизайн монет в 1 и 2 грн в ближайшее время менять не будут. Причем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Однако полностью от этой идеи в НБУ также не отказались – ожидается, что в будущем к этому вопросу там все же вернутся.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью. ... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Он отметил: обсуждать изменение дизайна монет 1 и 2 грн могут начать после стабилизации ситуации в стране. Соответственно, через определенное время украинцы, скорее всего, увидят новый дизайн:

Либо одной из монет в 1 и 2 грн.

Либо же сразу обеих.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

