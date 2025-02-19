За старые 50 копеек заплатят больше 10 тысяч: как выглядят ценные монеты

Старые монеты в 50 копеек высоко ценятся среди коллекционеров. Настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен. Впрочем, лишь за определенные разновидности.

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Так, за 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", получить от 4000 до 11 000 грн. Эту монету отличают:

средний зуб тризуба – он толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

Нацбанк выводит из обращения монеты

В то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов. Целью этого является оптимизация номинального ряда.

Из оборота будет выведено сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Впрочем, точная дата этого пока не определена. Эти монеты можно будет обменять:

до конца действия военного положения;

в течение трех месяцев после его прекращения.

В свою очередь редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач рассказал OBOZ.UA, что разбогатеть на монетах, которые НБУ выводит из оборота, не получится. Он объяснил, что ценятся:

только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота;

редкие экземпляры.

Обычные оборотные украинские монеты сокровищем не станут из-за своей "простоты" и массовости. Причем даже через несколько лет – ведь их все равно будет много у других украинцев.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение", – констатировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на аукционе продали 1 грн 1992 года за 65 506 грн. Во время торгов было сделано 52 ставки.

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