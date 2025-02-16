Нацбанк выводит из обращения монеты: какие копейки подлежат изъятию

Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов.Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

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О выводе рассказали в самом НБУ. Там отметили: целью этого является оптимизация номинального ряда.

При этом подчеркивается: из оборота будет выведено сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Впрочем, точная дата этого пока не определена. Эти монеты можно будет обменять:

до конца действия военного положения;

в течение трех месяцев после его прекращения.

В свою очередь редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач рассказал OBOZ.UA, что разбогатеть на монетах, которые НБУ выводит из оборота, не получится. Он объяснил, что ценятся:

только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота;

редкие экземпляры.

Обычные оборотные украинские монеты сокровищем не станут из-за своей "простоты" и массовости. Причем даже через несколько лет – ведь их все равно будет много у других украинцев.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение", – констатировал он.

В качестве примера эксперт привел случай из своей практики. "Как-то мужчина говорит, мол, отложу 10 копеек – племяннику подарю. Но это обычная монета, она не будет стоить дорого. Даже столетней давности монеты не все чего-то стоят", – резюмировал Ткач.

Также, отметил он, монеты времен СССР, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых коробках, не являются ценными. Следовательно, продать их за большие деньги, не выйдет.

Эксперт объяснил: коллекционеры могут дорого заплатить за монеты, к примеру, 1947-1958-х годов выпуска. Однако найти "в свободном доступе" их – или ценные разновидности других лет – практически нереально.

"С высокой вероятностью это будет ржавая монета. Это, а также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил Ткач.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за некоторые старые украинские 25 копеек можно получить большие деньги. К примеру, за монету 1992 года разновидности 3ГАм могут заплатить до 20 000 грн.

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