Коллекционеры охотятся за украинскими монетами: действительно ли можно получить такие на сдачу – и разбогатеть

Способов разбогатеть быстро и без труда существует достаточно много. Можно, скажем, выиграть в лотерею, обзавестись наследством, или получить на сдачу либо же найти в старой копилке монету, за которую коллекционеры заплатят тысячи. Однако это только в теории.

На практике же шансы выиграть в лотерею, по данным Bloomberg, составляют 1 до нескольких сотен миллионов. Целое состояние наследуют единицы. А монеты, стоящие более 10 000 грн, в обращении найти нереально. Соответственно, на сдачу получить тоже.

Более того, старые монеты – вплоть к выведенным из обращения (скажем, времен СССР) – очень часто являются не сокровищем, а кусками металла. Так же, как и бракованные копейки.

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А хранение монеты в течении многих лет с намерением дорого продать, потому что она станет старой, может доставить лишь моральное удовольствие от мечтаемых денег – вместо реальных. А если же какая-нибудь монета и стоит больше своего номинала, с большой вероятностью, ее все равно никто не купит. Обо всем этом, а также других тонкостях зарабатывания денег на продажу копеек – в материале OBOZREVATEL.

99,9% монет – обычные

"Часто присылают на оценку 25 копеек. А их тираж был 50 с чем миллионов штук. Это, грубо говоря, по одной монете на человека. И если зайти в группы оценки монет – то там действительно, каждый первый их присылает", – рассказал OBOZREVATEL редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач.

Он констатирует: 99,9% монет абсолютно обычные. А чтобы найти хоть сколь ценную, коллекционерам нужно перебрать целую гору копеек. Причем в прямом смысле.

"По отзывам нумизматов, нужно пересмотреть 2-3 килограмма монет. А то и больше. И так можно как найти дешевые монеты – стоимостью до 100 гривен, например, – так и вообще ничего не найти", – подчеркнул Ткач.

Дорогие монеты на сдачу не дадут, а дешевые никому не нужны

Эксперт объяснил: найти в обращении монеты, которые стоят 10 000 грн и выше, нереально. Так что рассчитывать сделать ремонт в квартире, продав, условно, несколько 10-копеечных монет 1992 года, не стоит.

А вот монеты стоимостью до 10 000 грн найти можно. Хотя вероятность и низкая.

"Одна из самых дорогих монет, которую мне присылали на оценку, стоила 2 000 грн", – рассказал Ткач. Констатируя, впрочем, подобное происходит крайне редко.

Проще найти копейки, которые стоят несколько гривен. Однако продать их вряд ли удастся. Причина проста:

особой нумизматической ценности они не представляют;

поэтому никому по большому счету не нужны.

"Те же 2 копейки 1993 года. Их цена составляет 10-15 грн. Они еще в ужасном состоянии, потому что алюминиевые. Я бы не сказал, что они редкие. Нумизматы такие монеты покупать не будут", – объяснил Ткач.

Более того, отметил он, покупать такие или иные дешевые монеты нумизматы не будут еще и потому, что доставка той же "Новой почтой" стоит дороже. Скажем, отправка посылки весом до 2 кг по Украине стоит 50 грн. А платить 50 грн за доставку достаточно распространенной монеты, ценой в 10 грн (если и дешевле) – занятие сомнительного удовольствия.

Впрочем, продать дешевые копейки, все же можно. Но для этого их нужно собрать несколько килограммов.

"Нумизматы обычно их покупают оптом. Так что, если вы собрали, скажем, килограмм монет, можно так их продать", – отметил Ткач.

Однако даже так на большие деньги надеяться не стоит. Скорее всего, выручить удастся несколько сотен гривен или того меньше.

Старые монеты – просто старые монеты

"Был как-то случай. Мужчина говорит, мол, отложу 10 копеек – племяннику подарю. Но это обычная монета, она не будет стоить дорого. Даже столетней давности монеты не все чего-то стоят", – пояснил эксперт.

Он отметил: ценятся только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота. Или редкие. Так что превратить "массовые" копейки в сокровище, подождав, пока они состарятся, не получится.

Это же, кстати, касается и монет, выпущенных большими тиражами до 2003 года, которые НБУ выводит из обращения. Ткач отмечает: эти копейки никогда не станут дорогими, так что если кто-то разработал хитрый план и решил разбогатеть на них – сделать этого не удастся.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение", – констатировал он.

Советские монеты – обычные железяки

Сказанное выше, собственно, подтверждают монеты времен СССР. Они, по словам эксперта, в основной своей массе являются просто старыми железяками.

Конечно, среди них встречаются ценные экземпляры – скажем, редких лет выпуска: к примеру, 1947-1958-х. Однако найти "в свободном доступе" их – или ценные разновидности других лет – практически нереально.

Обычные же советские монеты "из бабушкиного хлева", нумизматы могут купить за символическую 1 грн. Но если те в плохом состоянии, вряд ли можно будет надеяться и на это.

"С высокой вероятностью это будет ржавая монета. Это, а также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил эксперт.

Брак не всегда означает ценность

А вот бракованные монеты действительно могут быть дорогими, рассказал Ткач. Скажем, если реверс (обратная сторона) повернут к аверсу под углом. И чем больше этот угол – тем дороже монета.

Однако ценятся не все дефекты. "Если там выкус (нарушение круглой формы монеты, случившееся на этапе вырубки заготовок из металлического листа. – Ред.) или нечто подобное – такие монеты не очень дорогие", – пояснил Ткач.

С другой стороны, даже копейки с дорогим браком не отхватят с руками, отметил он. Ведь далеко не все нумизматы собирают именно такие монеты.

"Браки – это уже на любителя. Кто-то собирает такое, кто-то не собирает", – рассказал эксперт.

Как узнать, дорогая ли монета

Если вам все же хочется узнать, стоят ли что-то ваши копейки, их следует показать специалисту, который проведет оценку. Причем, отметил Ткач, бесплатно – "поскольку на 99% монета ничего не стоит".

Найти таких специалистов можно в тематических группах и пабликах в соцсетях. Чтобы специалист максимально точно определил степень ценности монеты, следует отправить ему четкое фото:

аверса;

реверса;

гурта – ведь "если например, насечка будет крупная или мелкая, это уже разные разновидности".

"Бывает так, что люди присылают только или реверс, или аверс – и ты не можешь ничего определить. Ведь тех же 10, 25 или 50 копеек только 1992 года есть около 30 разновидностей. И среди них есть как редкие, так и обычные монеты . И преимущественно, именно обычные", – резюмировал эксперт.