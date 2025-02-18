За старую гривню заплатили больше 65 тысяч: как выглядит дорогая монета

Некоторые старые монеты украинцы могут продать за большие деньги. Дело в том, что определенные разновидности являются коллекционными, а потому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен. В частности, ценятся монеты в 1 грн. К примеру, на аукционе продали экземпляр 1992 года за 65 506 грн.

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Прошли торги на площадке Violity. Во время них было сделано 52 ставки. По опубликованной информации, монета:

отчеканена из латуни;

имеет гладкий гурт.

При этом, согласно опубликованным фото монеты, на ней видны мелкие вмятины и другие следы времени. Однако, как уверяет автор объявления, реставрацию монеты он не проводил.

Разновидность монеты в объявлении не указана. Однако по данным ресурса ресурса "Монеты-ягодки", за 1992 год с гладким гуртом была выпущена только 1 вариация 1 грн – 1.1ААг. Что, скорее всего, и вызвало огромный интерес к ней, ведь эта разновидность – редкая, а во время торгов было сделано 52 ставки.

"На монетах номиналом 1 гривня 1992 года не было надписей на гурте, то есть группа гладкая. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения оптовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – рассказали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов.Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

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