За старые 2 копейки заплатили больше 105 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета

Украинцы могут дорого продать некоторые монеты. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся коллекционерами. К примеру, украинские 2 копейки на аукционе было продано за 105 001 грн.

Видео дня

Прошли торги на площадке Violity. Согласно опубликованной информации, монета была выпущена в 1992 году. Что, собственно, и делает ее такой ценной.

"2 копейки 1992 года – это пробная монета Украины, которая не была запущена в обращение. Первые украинские 2 копейки были алюминиевые", – объяснили эксперты ресурса "Монеты-ягодки".

О самой же проданной монете известно немного. В частности, что:

Ее штамп – АА.

Монета имеет дефекты – царапины и потертости.

Ее реставрация не проводилась.

В Украине отменят 10 копеек

В то же время в Национальном банке решили прекратить выпуск и вывести из оборота 10 копеек. Этот процесс стартовал 1 октября.

Сам же вывод монет будет происходить "естественным путем" – попадая в банки, они будут изыматься и передаваться регулятору для дальнейшего пересчета и утилизации. Соответственно, украинцам не нужно специально сдавать или обменивать эти монеты.

Причиной же, по которой Нацбанк решил прекратить выпуск и вывести из оборота 10 копеек, в регуляторе назвали "снижение спроса на них". Т. е. эти монеты стали намного реже использовать.

"Монеты номиналом 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги", – констатировали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!