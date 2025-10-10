За старые 2 копейки заплатили больше 105 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета
Украинцы могут дорого продать некоторые монеты. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся коллекционерами. К примеру, украинские 2 копейки на аукционе было продано за 105 001 грн.
Прошли торги на площадке Violity. Согласно опубликованной информации, монета была выпущена в 1992 году. Что, собственно, и делает ее такой ценной.
"2 копейки 1992 года – это пробная монета Украины, которая не была запущена в обращение. Первые украинские 2 копейки были алюминиевые", – объяснили эксперты ресурса "Монеты-ягодки".
О самой же проданной монете известно немного. В частности, что:
- Ее штамп – АА.
- Монета имеет дефекты – царапины и потертости.
- Ее реставрация не проводилась.
В Украине отменят 10 копеек
В то же время в Национальном банке решили прекратить выпуск и вывести из оборота 10 копеек. Этот процесс стартовал 1 октября.
Сам же вывод монет будет происходить "естественным путем" – попадая в банки, они будут изыматься и передаваться регулятору для дальнейшего пересчета и утилизации. Соответственно, украинцам не нужно специально сдавать или обменивать эти монеты.
Причиной же, по которой Нацбанк решил прекратить выпуск и вывести из оборота 10 копеек, в регуляторе назвали "снижение спроса на них". Т. е. эти монеты стали намного реже использовать.
"Монеты номиналом 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги", – констатировали в Нацбанке.
Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.
