За 10 копеек заплатят почти 20 тысяч: какого года должна быть монета
Украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 1-копеечные монеты. Ведь из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен.
К примеру, за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк могут заплатить от 10 000 до 18 000 грн. По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", отличить такие монеты от обычных можно по ряду признаков. В частности:
- тонкому среднему зубу тризуба;
- замкнутому пятому и седьмому зернам третьего колоса.
"Есть схожий штамп аверса – 2.1, однако у него пятое и седьмое зерно третьего колоса разомкнуты. С аверсом 2.21 известна только одна разновидность 10 копеек, а с аверсом 2.1 встречается 11 разновидностей, которые могут стоить от 50 до 400 грн", – рассказали нумизматы.
Нацбанк выпустит новые 100 грн: будут в оригинальном дизайне
Тем временем, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 100 грн. Ожидается, что она появится в августе и получит название "К 35-летию Независимости Украины". Там отметили:
- Отчеканена монета будет из золота 900-й пробы.
- Она будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.
- Монета войдет в серию "Украинское государство".
Вместе с тем, о новых 100 грн известно немного – лишь то, что:
- Монета будет выпущена тиражом до 1000 экземпляров.
- Ее диаметр составит 32 мм.
- Масса драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.
