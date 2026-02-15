Выплаты для семей погибших и пропавших без вести военных переписали: как изменится сумма с 1 марта

В Украине с 1 марта 2026 года минимальные выплаты семьям погибших и пропавших без вести военных вырастут до 12 810 грн или 10 020 грн на человека в зависимости от состава семьи. Перерасчет проведут автоматически, а с 2027 года эти суммы ежегодно будут индексироваться.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Государство пересмотрело минимальные гарантии с учетом роста стоимости жизни и социальной ответственности перед семьями военных.

С начала весны 2026 года минимальная пенсионная выплата на каждого нетрудоспособного члена семьи, в том числе родителей или жену/мужа погибшего военнослужащего составит не менее 12 810 гривен на человека. Такой же минимум предусмотрен и для одного ребенка погибшего защитника или защитницы, если вместо пенсии ему назначена государственная социальная помощь. Для сравнения, до этого минимальный размер выплаты составлял 7 800 гривен.

Отдельно увеличиваются выплаты для семей, где помощь или пенсию получают двое и более членов семьи. Если речь идет о нескольких детях погибшего военного или других членах семьи (кроме нетрудоспособных родителей или супругов), минимальная выплата возрастет до 10 020 гривен на каждого. Ранее этот показатель составлял 6 100 гривен.

Важно, что для получения повышенных сумм семьям не нужно дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда. Перерасчет будет осуществлен автоматически на основании имеющихся в системе данных. Отмечается, что это позволит избежать бюрократических процедур и обеспечит своевременное поступление средств.

Кроме того, уже заложен механизм дальнейшей защиты доходов таких семей. Начиная с 1 марта 2027 года, установленные минимальные размеры выплат ежегодно будут индексироваться, чтобы сохранять их реальную покупательную способность.

Решение о повышении выплат является частью государственной политики поддержки семей военных, которые потеряли кормильца или годами находятся в неопределенности из-за статуса пропавшего без вести. Государство подчеркивает, что обязательства перед такими семьями являются приоритетными, а финансирование выплат предусмотрено в полном объеме.

