Обманули иностранцев на десятки миллионов гривен: в Украине разоблачили аферистов-аграриев

В Украине разоблачили группу мошенников, которые через фиктивные агропредприятия выманивали у граждан Европейского Союза (ЕС) и Израиля 30% предоплаты за якобы продажу сельхозпродукции, после чего исчезали с деньгами. Общая сумма ущерба составляет почти 30 млн грн, а во время обысков у фигурантов изъяли имущество и наличные на еще 11 млн грн.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Жертвами аферы стали граждане Германии, Израиля и Хорватии. Следователи установили, что участники группы специально создали несколько фиктивных предприятий, которые на бумаге якобы занимались выращиванием и продажей сельскохозяйственной продукции.

Для большей убедительности мошенники запустили профессионально оформленный сайт, где рекламировали свои "агрокомпании", демонстрировали ассортимент товаров, указывали привлекательные цены и создавали иллюзию реального бизнеса. Все было ориентировано прежде всего на иностранных покупателей, которые искали выгодные контракты на закупку украинской агропродукции.

Ключевую роль в схеме, по данным полиции, выполняла организатор, которая свободно владела несколькими иностранными языками. Именно она общалась с потенциальными клиентами, представляясь менеджером по продажам, убеждала в надежности компании, демонстрировала экономическую осведомленность и аргументировала выгодность сотрудничества.

Во время переговоров женщина уверяла, что продукция есть в наличии, логистика налажена, а контракт абсолютно безопасен. После того, как иностранные покупатели соглашались на сделку, им предлагали стандартную для международной торговли условие – внести предоплату в размере 30% от общей суммы контракта.

Деньги перечислялись на счета подконтрольных фиктивных предприятий. Однако как только транзакция поступала, связь с "поставщиками" полностью прекращалась. Ни продукции, ни возврата средств потерпевшие не получали.

Правоохранители отмечают, что мошенники действовали системно и профессионально, используя доверие к украинскому аграрному рынку, который даже в условиях войны остается одним из ключевых экспортных секторов страны. Украинская сельскохозяйственная продукция традиционно пользуется высоким спросом в мире, поэтому мошенники использовали именно этот фактор как основу для своей легенды.

Они фактически эксплуатировали доверие к украинским экспортерам, прикрываясь фиктивными документами и бизнес-атрибутикой. Во время обысков по месту жительства участников преступной группы правоохранители изъяли значительный объем доказательств, подтверждающих незаконную деятельность. Среди изъятого:

документация фиктивных предприятий;

компьютерная техника и средства связи;

автомобили;

наличные деньги в различных валютах;

другие ценности.

Общая стоимость изъятого имущества оценивается примерно в 11 миллионов гривен. Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все причастные к организации и функционированию мошеннической схемы, а также возможные новые пострадавшие.

Эксперты отмечают, что международная онлайн-торговля и дистанционное заключение контрактов значительно упрощают деятельность мошенников. Хорошо оформленный сайт, убедительная коммуникация и правдоподобные документы часто создают иллюзию безопасного сотрудничества.

