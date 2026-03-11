Кто из украинских беженцев вернется домой: названы четыре картегории

Менее половины из 5,6 млн украинских беженцев, находящихся за рубежом, планируют возвращаться. Среди опрошенных людей наиболее склонны вернуться "классические военные беженцы", то есть те, которые выезжали именно из-за боевых действий, оккупации или прямой опасности. В свою очередь наименее склонны возвращаться молодые люди, которые выбирают "новую жизненную траекторию"

Видео дня

По разным сценариям после завершения войны от 1,7 до 2,7 млн украинцев могут остаться за рубежом, что усилит демографический кризис и старение населения в Украине. Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Среди опрошенных людей, наиболее склонны возвращаться:

классические военные беженцы – 64% точно или скорее вернутся;

с сильной связью с Украиной – 51% точно или скорее вернутся;

экономически уязвимые – 28% точно или скорее вернутся;

новая жизненная траектория – 12% точно или скорее вернутся.

Большинство украинских беженцев заграницей – взрослые женщины (40%). Доля взрослых мужчин – 29%. 31% беженцев – дети до 18 лет. Больше всего украинцев сейчас проживает в Германии и Польше. На эти страны приходится почти половина всех беженцев в Европе.

Значительная часть людей постепенно адаптировалась к жизни за рубежом: они находят работу, а их уровень жизни после первоначального шока войны постепенно восстановился. Две трети украинских беженцев – трудоспособное население в возрасте 18-65 лет. А самая большая категория беженцев по возрасту – молодежь до 35 лет. Доля беженцев старше 45 лет сокращается, и это совпадает с общей тенденцией на большую склонность старших украинцев к возвращению из-за границы.

Самые большие группы беженцев по численности

Самая большая категория по численности

Среди опрошенных беженцев 39% – "классические военные беженцы", люди, которые чаще всего выезжали именно из-за боевых действий, оккупации или прямой опасности. Эта категория беженцев имеет самый высокий средний возраст – 27% старше 50 лет. Значительная часть из них – выходцы с востока Украины.

Также у них самое высокое намерение вернуться в Украину (63%), хотя 40% из них планируют возвращаться исключительно в свой родной регион. Они меньше всего юридически укоренены за рубежом – 90% имеют только временную защиту.

Вторая по численности группа

Молодежь до 35 лет – "новая жизненная траектория", их 22% среди опрошенных. Они преимущественно выезжают из более безопасных регионов и рассматривают миграцию как сознательный выбор нового пути. Почти треть из них владеет языком принимающей страны и более 80% самостоятельно снимают жилье.

Это финансово самая успешная группа – половина украинцев работает на полную ставку и часто по специальности и квалификации. Только 12% из них планируют возвращаться в Украину.

Третья по численности группа

"Беженцы с сильной связью с Украиной", их 22%. Более половины таких беженцев планируют вернуться в Украину. 19% опрошенных получают доход с родины, а 55% регулярно присылают деньги близким в Украине.

Это наиболее предприимчивая группа – каждый четвертый имел бизнес в Украине, а 14% уже открыли собственное дело в новой стране. Они не разрывают связей с Украиной и юридически зависимы от временной защиты – в случае ее отмены каждый третий будет рассматривать возвращение в Украину.

Последняя по численности группа

"Экономически уязвимые беженцы", их 17%. Часто это женщины или одинокие матери. Они могут не знать языка, иметь проблемы с трудоустройством и зависеть от гуманитарной помощи. Несмотря на сложности, возвращение они рассматривают редко.

Они чаще других живут в совместном жилье, имеют неполную занятость или ищут работу, а 48% зависят от социальных выплат в стране пребывания. Эта группа скорее ориентирована на интеграцию, а не на возвращение в Украину. Именно эта категория чаще всего пользуются помощью – от языковых курсов до поддержки по трудоустройству и оформлению документов.

Ранее OBOZ.UA писал, как в ЕС с помощью беженок из Украины отмывали деньги для азартных игр. В Испании задержали 12 человек, которых подозревают в использовании уязвимого положение украинских беженок. Их, по данным следствия, привлекали к открытию банковских счетов, через которые переводили незаконные доходы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!