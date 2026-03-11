Тысячи украинских беженцев сбежали из 4 стран ЕС: в какие едут чаще всего

Украинцы продолжают искать убежища в Европейском Союзе (ЕС), даже несмотря на то, что правила и условия временной защиты становятся уже более жесткими. Больше всего в январе украинских беженцев стало больше в Германии, Чехии и Испании, тогда как больше всего выехало из Польши и Кипра.

Об этом свидетельствуют данные Евростата. По подсчетам главного статистического ведомства, по состоянию на конец января статус защиты в ЕС имели 4,38 млн украинцев. По сравнению с декабрем-2025 их количество выросло на 23 110 человек (+0,5%), а страны-лидеры по количеству принятых беженцев остаются неизменными:

Германия – 1 260 230 человек (28,8% от общего количества лиц в ЕС);

– 1 260 230 человек (28,8% от общего количества лиц в ЕС); Польша – 965 990 (22,1%);

– 965 990 (22,1%); Чехия – 397 185 (9,1%).

По сравнению с предыдущим месяцем, количество украинцев под временной защитой выросло в 24 странах ЕС, которые предоставили данные. Больше всего – в Германии (на 9 610, или на 0,8%), Чехии (на 4 130, или на 1,1%) и Испании (на 2 560, или на 1,0%). Вместе с тем в четырех странах их стало меньше:

Польша – на 3 250;

– на 3 250; Кипр – на 1 235;

– на 1 235; Франция – на 730;

– на 730; Эстония – на 545.

Важным показателем является соотношение количества беженцев к местному населению – он отражает пропорциональную нагрузку на местные системы социального обеспечения, здравоохранения, инфраструктуру и рынок труда. Здесь преобладают Чехия и Польша, где насчитывается соответственно 36,4 и 26,5 украинцев с временной защитой на тысячу человек местного населения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ЕС продлил механизм временной защиты для украинцев до марта 2027 года – практически все страны содружества придерживаются этого правила. Скорее всего, продлевать его уже не будут. Но специальный посланник Европейской комиссии по делам украинцев Илва Йоханссон считает, что взамен украинцам могут предложить программы добровольного возвращения после завершения войны или различные формы легального проживания в странах ЕС, в частности: долгосрочные разрешения на проживание, рабочие визы, студенческие визы, гуманитарные или специальные программы интеграции.

