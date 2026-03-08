Война на Ближнем Востоке может переписать цены на продукты в Украине: какие товары подорожают первыми

Эскалация войны на Ближнем Востоке может вызвать подорожание продуктов в Украине из-за роста цен на нефть, топливо и логистические расходы. Быстрее всего это может сказаться на импортных овощах, прежде всего помидорах и огурцах, тогда как мясо и молочные продукты могут начать дорожать с задержкой в несколько месяцев.

Об этом сообщил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка в комментарии медиа. По его словам, нынешняя геополитическая ситуация создает сразу несколько факторов давления на продовольственный рынок.

Одним из ключевых факторов является энергетический фактор. Обострение ситуации на Ближнем Востоке традиционно приводит к росту мировых цен на нефть. Соответственно дорожает топливо, а вместе с ним логистика, перевозка и хранение товаров.

Второй важный фактор – логистический. Из-за военной напряженности растут риски для морских маршрутов, используемых для транспортировки товаров. Отмечается, что это вызывает задержки в доставке, повышение стоимости страхования грузов и общее удорожание перевозок.

Кроме глобальных причин, на украинский рынок влияют и внутренние экономические факторы. В частности, за последний месяц курс доллара вырос примерно на 1,4%, а цены на топливо в Украине резко поднялись. Для импортных товаров это означает прямой рост затрат, а для украинских производителей – подорожание импортных компонентов, которые используются в производстве.

Речь идет, в частности, о семенах, удобрениях, упаковке, оборудовании и других составляющих аграрного производства. Даже если продукт выращен в Украине, значительная часть технологических элементов зависит от импорта, а следовательно от валютного курса и логистики.

Быстрее всего изменения на рынке чувствуют импортные и тепличные овощи. По словам экспертов, первыми могут подорожать помидоры и огурцы, ведь более 80% этой продукции Украина импортирует из Турции. Товары имеют короткий цикл хранения и быстрый оборот на рынке – от нескольких дней до нескольких недель. Именно поэтому любые изменения в стоимости логистики, страхования или курса валют почти мгновенно отражаются на конечных ценах для потребителей.

В феврале ситуация уже демонстрировала ценовые рекорды. По данным аналитиков аграрного рынка, оптовые цены на тепличные огурцы колебались в пределах 135-165 гривен за килограмм в зависимости от качества и объема партии. Помидоры были несколько дешевле – примерно 120-140 гривен за килограмм, однако и эти показатели оказались одними из самых высоких за последние годы.

Если логистические расходы продолжат расти, цены на импортные овощи могут оставаться высокими или даже увеличиться еще больше. Другие категории продуктов реагируют на экономические изменения медленнее. В частности, мясо и молочная продукция могут начать дорожать с задержкой примерно от одного до трех месяцев.

Причина заключается в специфике производственных цепочек. Производители кормов и мясной продукции обычно имеют долгосрочные контракты и определенные запасы, которые временно сдерживают резкие скачки цен. К тому же сейчас на украинском рынке сохраняется достаточное внутреннее предложение мяса.

Однако эксперты не исключают, что более ощутимое подорожание может появиться ближе к Пасхальным праздникам, когда традиционно растет спрос на мясную продукцию. Молочный сектор может отреагировать немного быстрее. Переработка молока является энергоемким процессом, а хранение и транспортировка требуют соблюдения так называемой "холодной цепи".

Дополнительным фактором давления на цены является подорожание дизельного топлива. По данным экспертов топливного рынка, за последнюю неделю на мировых рынках его стоимость выросла примерно на 280 долларов за тонну. В пересчете на украинский рынок это потенциально добавляет около 13 гривен к стоимости одного литра.

Пока что на автозаправочных станциях цена поднялась примерно на 6 гривен за литр, поскольку сети продают топливо из старых запасов. Однако новые партии дизеля уже поступают по значительно более высоким ценам, что может привести к дальнейшему подорожанию.

Поскольку Украина практически полностью зависит от импорта дизельного топлива, любые колебания на мировых рынках быстро чувствуют все отрасли экономики – от транспорта до аграрного сектора. Сейчас эксперты не берутся прогнозировать точные масштабы подорожания. Ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной, а развитие событий может существенно изменить экономические ожидания.

В то же время правительство прогнозирует определенную стабилизацию внутреннего топливного рынка в ближайший период. Если цены на топливо не продолжат резко расти, существенного скачка стоимости продуктов может не произойти.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине цены на яблоки вышли на новый уровень, отпускная цена у фермеров выросла, а в рознице качественные сортовые яблоки уже стоят около 70 грн за килограмм и выше. Подорожание обусловлено ростом затрат на хранение, энергию и логистику, поэтому возвращение к ценам 15-20 грн/кг в ближайшее время не ожидается.

