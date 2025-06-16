Военные могут получать пенсию без повторного ВВК: когда это возможно и что для этого нужно

Военные с инвалидностью могут получать пенсию без прохождения повторного оценивания, если находятся на службе. Выплаты сохраняются и после увольнения – в течение 60 дней или до даты нового осмотра, если его назначат раньше.

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Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Пенсия в связи с инвалидностью сохраняется для военных:

на весь период прохождения службы;

в течение 60 дней после увольнения;

или до даты проведения повторного оценивания повседневного функционирования - если оно состоится раньше.

Это означает, что проходить повторную медико-социальную экспертизу (МСЭК) военные не обязаны, если продолжают службу. Такой осмотр может быть проведен только по желанию человека или при наличии законодательно определенных оснований.

Таким образом, даже если срок действия предварительного осмотра уже завершился, выплата пенсии не прекращается - государство обеспечивает непрерывность начислений. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) принимает решение о продлении или пересмотре пенсионной выплаты на основе данных из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. В этом реестре отражаются:

актуальный статус прохождения военной службы;

действующая группа инвалидности;

дата последнего (или запланированного) оценивания повседневного функционирования.

Эти данные автоматически учитываются при определении, нужно ли проводить новую экспертизу, и имеет ли право военный получать пенсию в полном объеме. В случае, если лицо с инвалидностью таки проходит повторное оценивание и ему устанавливают новую группу или подгруппу инвалидности, размер пенсии пересчитывается.

перерасчет осуществляется с месяца, следующего после месяца, в котором Пенсионный фонд получил уведомление об изменении инвалидности;

если группа снижена, пенсию все равно выплачивают в прежнем размере до конца месяца.

В случае нарушения прав военнослужащих или трудностей с реализацией этих норм в Министерстве здравоохранения призывают сообщать о таких случаях. По их словам, обратная связь позволяет оперативно реагировать на жалобы и исправлять ошибки в системе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине работники опасных и вредных сфер – в частности шахтеры, медики инфекционных больниц, военные и спасатели – могут выйти на пенсию вдвое быстрее благодаря двойному стажу. Такая льгота действует только при условии официального подтверждения работы в особых условиях и на должностях из специального списка.

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