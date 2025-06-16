Украинцы могут выйти на пенсию вдвое быстрее: кто именно и что для этого нужно

В Украине работники опасных и вредных сфер - в частности шахтеры, медики инфекционных больниц, военные и спасатели - могут выйти на пенсию вдвое быстрее благодаря двойному стажу. Такая льгота действует только при условии официального подтверждения работы в особых условиях и на должностях из специального списка.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Двойной стаж – это льгота, которая позволяет засчитывать каждый год работы как два года в общий страховой стаж.

Однако действует она не для всех, а только для определенных категорий профессий, предусматривающих повышенный риск для здоровья или жизни. Речь идет о работе в условиях, которые считаются особо вредными, тяжелыми или опасными, например:

работа с токсичными веществами, в условиях сильной вибрации или шума, или под воздействием радиации ;

; подземные работы – на шахтах, рудниках, в метрополитенах или на объектах подземной инфраструктуры;

– на шахтах, рудниках, в метрополитенах или на объектах подземной инфраструктуры; служба на Крайнем Севере или в высокогорьях , где климат крайне неблагоприятный;

, где климат крайне неблагоприятный; военная служба в боевых условиях, во время АТО, или на других опасных заданиях;

работа в инфекционных больницах, психиатрических или противотуберкулезных учреждениях ;

; длительные рейсы на флоте - морском или речном;

- морском или речном; ликвидация последствий катастроф и чрезвычайных ситуаций.

Именно для таких работников стаж удваивается, что позволяет им быстрее накопить необходимое количество лет для назначения пенсии. "За каждый полный год работы по Списку №1 к страховому стажу добавляется еще один год. Но речь идет лишь о тех должностях, которые официально внесены в этот список - например, шахтеры, металлурги, работники химической промышленности. Остальной стаж, особенно после 2004 года, не удваивается. Стаж на Крайнем Севере может учитываться год за полтора, но только за советские времена - до 1991 года. А такие категории, как флот или горы, - сомнительно, это скорее исключения из прошлого", – отметил пенсионный эксперт Сергей Коробкин.

То есть не вся тяжелая работа гарантирует двойной стаж - это четко определенный перечень профессий, регламентированный нормативно. Чтобы воспользоваться правом на досрочную пенсию или начисление двойного стажа, нужно предоставить документальное подтверждение. Самый простой способ - трудовая книжка, где указана должность, место работы и периоды труда.

Если же таких записей нет или они не соответствуют действительности, Пенсионный фонд принимает уточняющие справки с предприятий, учреждений или организаций – как действующих, так и их правопреемников. В случае ликвидации работодателя подтверждением могут служить архивные документы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, некоторым украинским пенсионерам придется возвращать излишне начисленные выплаты - суммы могут взыскивать принудительно до 20% ежемесячно. Причина - непредставление или задержка информации об изменениях, которые влияют на размер или право на пенсию.

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