Военная пенсия в Украине: кто имеет право и как обратиться за назначением выплат

Военнослужащие и их семьи могут оформить пенсию через Пенсионный фонд или силовые ведомства в зависимости от категории службы. Обращение возможно лично или онлайн, а ключевым фактором является наличие необходимого стажа, инвалидности или права по потере кормильца.

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О процедуре оформления рассказал Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Военную пенсию могут получить:

лица, уволенные со службы (при наличии достаточной выслуги лет или других оснований);

(при наличии достаточной выслуги лет или других оснований); военнослужащие срочной службы и приравненные к ним категории;

и приравненные к ним категории; лица с инвалидностью , полученной при исполнении служебных обязанностей;

, полученной при исполнении служебных обязанностей; члены семей погибших (умерших) военнослужащих – в случае потери кормильца.

Пенсии назначаются в соответствии с Законом Украины от 09.04.1992 №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Военнослужащие срочной службы, лица с инвалидностью, а также члены семей, претендующие на пенсию в случае потери кормильца, должны подавать заявление:

лично в территориальный орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

в территориальный орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ); онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Это правило касается также тех, кто пострадал в ходе боевых действий после 24 февраля 2022 года, или во время выполнения задач в рамках военного положения. Другие категории военных (в частности кадровые военнослужащие, контрактники), а также члены их семей, обращаются не непосредственно в ПФУ, а через соответствующее структурное подразделение силового ведомства по последнему месту службы. Например:

через ТЦК СП;

или через воинскую часть / ведомство (МОУ, МВД, МЧС и т. д.).

Эти учреждения помогают собрать пакет документов и самостоятельно передают их в Пенсионный фонд. "Военным не нужно бегать по инстанциям, как это делают гражданские, этим занимаются соответствующие органы", – объясняет пенсионный эксперт Сергей Коробкин.

Даже во время прохождения службы можно оформить пенсию по инвалидности или по возрасту (для участников боевых действий: 55 лет для мужчин, 50 для женщин). В таком случае нужно:

подать заявление в ПФУ (лично или онлайн);

дождаться решения — при условии наличия необходимого страхового стажа.

После увольнения можно повторно обратиться для назначения пенсии по военному закону. Для подачи заявления необходимо подготовить:

паспорт или ID-карту;

документы, подтверждающие инвалидность/статус участника боевых действий;

справку о составе семьи (в случае пенсии по потере кормильца);

справки с места службы (в случае обращения через силовое ведомство);

реквизиты для зачисления выплат.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе в Украине повысят часть пенсий. Речь идет о тех украинцах, которые достигли определенного возраста. Размер этих доплат составляет 300, 456 и 570 грн. Речь идет о возрастных доплатах.

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