Украинцы в августе получат доплаты к пенсиям: кого заденет и кому увеличат на 570 грн

В августе в Украине повысят часть пенсий. Речь идет о тех украинцах, которые достигли определенного возраста. Размер этих доплат составляет 300, 456 и 570 грн. Речь идет о возрастных доплатах.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Такая взаимосвязь между размером доплаты и возрастом должна способствовать хотя бы частичной компенсации ежегодного обесценивания пенсий.

"Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а со следующего дня после дня рождения. Поэтому первая выплата будет осуществлена пропорционально количеству дней. Важно! Лицо, которому уже была назначена доплата к пенсии (например, 456 грн как лицу, достигшему 75 лет), по достижении 80-летнего возраста получит дополнительно 114 грн – то есть размер доплаты возрастет до 570 грн", – объясняют в ПФУ.

Если размер пенсий больше 10 340,3 грн, доплаты не будет. Речь идет о таких доплатах:

от 70 до 74 лет – 300 грн ;

; от 75 до 79 лет – 456 грн ;

; от 80 лет – 570 грн.

Отметим, в Украине пенсия зависят от трех показателей: стажа, размера собственной зарплаты и средней зарплаты по стране. При расчете выплаты соотношение собственной зарплаты к средней умножают на стаж в годах и на 1%. Полученную сумму умножают на среднюю зарплату по стране за три последних года.

Согласно данным ПФУ, средняя в стране пенсия составляет 6410,1 грн. При том львиная доля получает значительно меньшие выплаты: пенсию до 4 тыс. грн получают 3 623 145 человек (35,3% от общего количества пенсионеров); пенсию до 5 тыс. грн получают 5 724 553 человек (55,8% от общего количества пенсионеров).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!