Лишение удостоверений для "серийных" нарушителей ПДД: в Украине заговорили о системе штрафных баллов для водителей

В Украине планируют резко усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения, главным образом, за счет существенного повышением штрафов. Но не исключено, что нардепы, следуя примеру соседней Польши, могут ввести систему штрафных баллов, которая будет предусматривать лишение водителей прав за нарушения на дорогах.

Видео дня

Об этом на телеканале "Рада" заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко. Следует учитывать, что на данный момент в Верховной Раде не зарегистрированы законопроекты о введении системы штрафных баллов – речь идет только о росте штрафов.

Как может действовать система штрафных баллов

Нардеп отмечает, что штрафы сами по себе не останавливают систематических нарушителей, которые могут ежедневно получать по 10 штрафов, но продолжают создавать аварийные ситуации. Именно для таких рецидивистов в некоторых странах ЕС введена система штрафных баллов, которая базируется на принципе накопления баллов за любые регулярные нарушения:

превышение скорости;

неправильную парковку;

создание аварийных ситуаций и тому подобное.

А при накоплении определенного критического количества баллов приводит к потере водительского удостоверения. Именно так эта система действует в частности в Польше, где введение штрафных баллов в комплексе с уменьшением скоростного порога позволило сократить смертность на дорогах на 30%.

"Ее философия в том, чтобы люди знали: если они регулярно нарушают правила дорожного движения... они накапливают баллы. И в зависимости от того, сколько они накопили баллов, это может влиять на то, что они могут потерять свое водительское удостоверение", – объясняет Крейденко.

В Украине готовят новые ПДД

Сейчас на рассмотрении в Раде находится законопроект №13314 за авторством группы депутатов-членов Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры (преимущественно от "Слуги народа"). Он предусматривает ряд жестких мер, призванных усилить ответственность за нарушения на дорогах, в частности за превышение скоростного режима:

более чем на 10 км/ч – 340 грн;

на 20 км/ч – 680 грн;

на 30 км/ч – 1 360 грн;

на 40 км/ч – 1 700 грн;

на 60 км/ч – 2 720 грн;

на 80 км/ч – 3 400 грн.

Также разрабатывают другие законодательные инициативы, которые, как ожидается, будут предусматривать усиление контроля над нетрезвым вождением и новые штрафы за систематические нарушения правил, неправильные шины или шумные автомобили. Кроме того, планируют сделать еще более жесткими санкции для водителей, которых остановят в состоянии алкогольного или наркотического опьянения:

обязательная эвакуация авто на штрафплощадку;

штраф до 51 тыс. грн;

лишение права управления на несколько лет;

на несколько лет; в случаях повторных нарушений или во время действия военного положения – конфискация автомобиля в пользу ВСУ.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за первое полугодие 2025 года в Украине зафиксировано более 375 тыс. дел из-за неуплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Больше всего должников среди мужчин 25-45 лет, а лидерами по количеству производств остаются Киев, Днепропетровская и Одесская области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!