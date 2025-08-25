Украинцы не оплатили миллионы долгов за ПДД: кто чаще всего становится должником

В Украине за первое полугодие 2025 года зафиксировано 375 810 дел из-за неуплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Больше всего должников среди мужчин 25-45 лет, а лидерами по количеству производств остаются Киев, Днепропетровская и Одесская области.

Об этом сообщают аналитики Опендатабот. По сравнению с 2024 годом, количество дел несколько уменьшилось, но показатели все еще существенно превышают довоенный уровень.

Если сопоставить данные с 2023 годом, долгов стало больше на треть. По сравнению же с периодом до начала полномасштабного вторжения – выросли в 2,5 раза, это свидетельствует, что война и связанные с ней ограничения не остановили, а наоборот, усилили тенденцию к накоплению штрафов.

Кто чаще всего нарушает

Самая большая группа должников – мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. На них приходится 41% всех открытых производств. Однако интересно, что меняется и гендерная динамика, если в 2021 году женщины составляли лишь 8% среди должников, то в 2025-м – уже 21%, это почти трехкратный рост.

Такие изменения можно объяснить тем, что во время войны многие мужчины находятся на фронте или за границей, а женщины чаще садятся за руль, соответственно, на них также увеличивается доля ответственности на дорогах. Лидером по количеству неуплаченных штрафов остается Киев – 43 654 производства, что составляет около 12% от общего количества.

На втором месте – Днепропетровская область с 36 879 случаями (10%), третье место занимает Одесская область – 29 502 случая (8%). Такая статистика выглядит логичной, ведь именно эти регионы имеют наибольший автомобильный трафик и высокую концентрацию населения.

Всего в Едином реестре должников насчитывается около 1,8 млн неуплаченных штрафов за нарушение ПДД. Из них более 1,7 млн приходится на мужчин. Однако важно понимать, что реестр постоянно меняется: одни долги закрываются, другие появляются.

Специалисты отмечают, что если штраф не уплачен в течение 15 дней, его сумма автоматически удваивается. Кроме того, внесение в Единый реестр должников может привести к блокированию банковских карточек, усложнить оформление кредитов или продажу имущества. Избежать проблем можно просто – регулярно проверять наличие штрафов в онлайн-сервисах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют повысить штрафы за нарушение комендантского часа и пребывание в зонах эвакуации без пропусков. За первое нарушение придется заплатить от 510 до 1 700 грн, а за повторное в течение года сумма может вырасти до 3 400 грн.

