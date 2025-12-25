Веревский должен заплатить журналисту крупную сумму за требование удалить материал о нем: что хотел скрыть миллиардер

Швейцарский суд отказал миллиардеру Андрею Веревскому в обеспечении его иска об удалении интервью Ника Фельдмана с инвестбанкиром Павлом Бойко. Более того, Веревского обязали уплатить Фельдману 7 500 швейцарских франков (по актуальному курсу НБУ – более 400 000 грн).

Видео дня

Об этом сообщил сам Фельдман. Он отметил: Веревский просил суд удалить интервью до рассмотрения дела по существу – "и таким образом обеспечить его иск".

"Адвокаты Веревского потребовали получить мотивировочную часть решения суда (для этого нужно подавать отдельные ходатайства и уплачивать отдельный судебный сбор). Наверное, еще будет обжалование этого решения, но решение вынесено и вынесено в пользу свободы журналистской деятельности", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Само интервью, из-за которого Веревский решил судиться, вышло в октябре 2023 года. Оно называлось "Инвесторы обвиняют украинского агроолигарха в махинациях в Польше".

В нем утверждалось, что для получения контроля над группой компаний "Кернел" Веревский использовал различные манипуляции. В частности:

Угрожал уходом с Варшавской биржи.

Выпустил дополнительные акции за 1 злотый при том, что ранее "он сам, его топ-менеджер, совет директоров" выкупали акции "Кернел" с рынка по 60 злотых.

Продавал активы себе же и т.д.

Это, отмечалось, привело к миллиардным потерям инвесторов. А также повредило инвестиционной репутации Украины.

"Веревский попытался реализовать масштабные злоупотребления на фондовом рынке. Занизив стоимость компании в 155 раз – до 20 млн долларов", – рассказал ообщал позже Бойко уже у себя в Facebook.

Более того, он сообщил, что действия Веревского и связанных с ним лиц представляют риски для его "свободы и безопасности".

"По информации из нескольких источников давления на меня были привлечены государственные и правоохранительные структуры. Некоторые сценарии могли представлять прямую угрозу", – рассказал Бойко.

Как сообщал OBOZ.UA, до полномасштабной войны он владел менее 40% акций, а в сентябре 2023-го в его руках сосредоточено уже более 90% компаний. Детальнее о том, как Веревский окончательно захватил "Кернел", читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!