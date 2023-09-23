Веревский окончательно захватил "Кернел": пострадали акционеры и имидж Украины, но может быть еще хуже

Андрей Веревский окончательно захватил "Кернел". До полномасштабной войны он владел менее 40% акций, а в сентябре 2023-го в его руках сосредоточено уже более 90% компаний. Он провернул с миноритарными акционерами хорошу известную на рынке игру: размыл их долю и фактически вынудил продать ему акции по мизерной цене. Такие игры уже давно считаются запрещенными приемами, однако Веревский позаботился и об этом. Он собирается вывести "Кернел" из Варшавской биржи, значит, на компанию не будут распространяться их требования, кроме того, он сможет скрыть детальную отчетность компании.

О том, как олигарх окончательно захватил компанию и оставил акционеров ни с чем, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как олигарх Веревский за считанные месяцы захватил "Кернел"

Спустя несколько недель после начала полномасштабной войны, в марте 2023-го, Веревский через свою компанию выкупил четверть земельного фонда "Кернел". Такое решение объяснили необходимостью профинансировать компанию. Мол, Веревский заплатил за земельный фонд и инфраструктуру 210 млн долларов. Веревский приобрел земли "Кернел" в западной части Украины, которые не были под угрозой оккупации или активных обстрелов. По правилам Варшавской биржи он был обязан сообщить о такой сделке и сделал это. Тогда у миноритарных акционеров сложилось впечатление, что главный акционер не помогает компании, а пытаются по низкой цене заполучить ее активы.

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Вероятно, за прошедший год у Андрея Веревского планы изменились. Вместо того, чтобы заполучить имущество "Кернел", он решил установить полный контроль над компанией. Однако как это сделать в условиях, когда более 60% акций находится у независимых акционеров, акции, в том числе, покупали европейские пенсионные фонды, они торгуются на Варшавской фондовой бирже? Веревский нашел рецепт:

компания Namsen Limited Веревского всем миноритарным акционерам предложила выкупить их акции по цене всего в 18,5 злотых (при капитале в 100 злотых на акцию). Вместе с тем в СМИ появились сообщения о том, что "Кернел" Веревского выкупит все акции у миноритарных акционеров;

затем "Кернел" заявил о намерении выйти из Варшавской фондовой биржи. Это подтолкнуло продавать акции за те самые обещанные 18,5 злотых , опасаясь вовсе остаться без денег. Кроме того, крупные фонды, в том числе пенсионные, не имеют права владеть акциями компаний, которых нет на фондовых биржах;

, опасаясь вовсе остаться без денег. Кроме того, крупные фонды, в том числе пенсионные, не имеют права владеть акциями компаний, которых нет на фондовых биржах; Веревский смог получить 74% акций благодаря выкупе по заниженной цене. Затем принято решение провести дополнительный выпуск акций на 60 млн долларов, которые снова выкупил Веревский (это произошло в августа). Доля олигарха выросли, а миноритарных акционеров сократилась;

Затем принято решение провести дополнительный выпуск акций на 60 млн долларов, которые снова выкупил Веревский (это произошло в августа). Доля олигарха выросли, а миноритарных акционеров сократилась; в сентябре Веревский выпустил акции уже по 1,16 злотых и снова их выкупил. Фактичеки он получил контроль над 90% акциями "Кернел" и теперь может выйти из Варшавской биржи (так как имеет необходимое количество голосов).

"Полностью неприемлемым путем с точки зрения стандартов международных фондовых рынков произошло размывание долей миноритарных акционеров, в результате чего главный акционер Namsen Limited и Андрей Веревский получили 93,67% голосов, что приближает их к достижению цели – полному выводу акций из Варшавской фондовой биржи", – рассказал изданию ЭП глава Варшавской фондовой биржи Марек Дитль.

Инвестор Павел Бойко объединил около 400 миноритарных инвесторов. Они пытаются защитить свои права и не допустить разрушение репутации компании.

Ущерб для Украины: к чему приведут действия "Кернел"

"Это история, в первую очередь, о будущем Украины. Поскольку пока наши военные побеждают на фронте, некоторые бизнесмены разваливают страну изнутри. Потому что инвестиции, создание заводов, правовое государство – без этого Украина не сможет существовать как европейская страна", – поясняет Павел Бойко.

Украина защищает интересы украинских аграриев, подает в суд на страны, которые запрещают экспорт. Вместе с тем крупнейшая аграрная компания фактически уничтожает имидж Украины. После подобных ситуаций вернуть доверие до украинских компаний иностранным инвесторов будет крайне сложно.

Если украинское государство, рискуя партнерскими отношениями, например, с Польшей, так активно защищает интересы агрохолдингов, возможно, также стоит внимательно отнестись и к деятельности этих компаний? И хотя "Кернел" называет себя украинской компанией, она зарегистрирована в Люксембурге, а заработок достается олигарху Андрею Веревскому.

Веревский хорошо известен в Украине. Несколько лет назад в парламенте фактически персонально для его компании сократили НДС на фоне рекордной прибыли. Олигарх, как оказалось, имеет большое влияние как минимум на законодательную власть в Украине. Теперь же Веревский под пристальным вниманием международных инвесторов и разочарованных акционеров проводит одну из самых масштабных схем на фондовом рынке.

"Ситуация может иметь отрицательные последствия для восприятия украинских эмитентов инвесторами в будущем. Это важно, поскольку в перспективе будущего восстановления Украины мы можем ожидать большего количества украинских эмитентов", – пояснил глава Варшавской биржи.

До тех пор, пока украинские олигархи будут чувствовать себя безнаказанными, имидж страны и ее инвестиционная привлекательность останутся под большим вопросом.