В ВСУ раскрыли коррупцию на 12 млн грн: комбриг украл деньги на почти 600 дронов

Украинские правоохранители раскрыли мошенническую схему по присвоению более 12 млн грн бюджетных средств при закупке беспилотников для армии. Махинацию организовал военнослужащий, который на тот момент занимал должность командира бригады Территориальной обороны в Киевской области.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. В результате действий военнослужащего украинские защитники не получили почти 600 беспилотников, которые были необходимы для обороны на Харьковском направлении.

Как действовала схема

По данным следствия, чиновник организовал фиктивную закупку 580 FPV-дронов, которые должны были передать военным на Харьковском направлении. При этом ни один из заказанных беспилотников так и не попал на передовую.

Чтобы избежать ответственности, комбриг подал на подпись поддельные акты приёма-передачи имущества, а также потребовал от подчинённых скрыть отсутствие БПЛА во время проверок и оформить их как "потерянные в бою".

Экскомбрига вместе с тремя сообщниками непосредственно по месту службы, после чего его приказом командующего Силами ТрО ВСУ освободили от занимаемой должности. В настоящее время задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований). Продолжается расследование с целью установления всех причастных лиц.

Ранее OBOZ.UA сообщал о расследовании по факту незаконного присвоения бюджетных средств при закупке беспилотников для сектора безопасности и обороны Украины. Следствие проверяет государственные контракты на сумму почти 7 млрд грн, а также возможное искусственное завышение стоимости БПЛА, использование фиктивных индивидуальных предпринимателей и схем легализации средств. В ходе обысков уже обнаружены пачки наличных — в гривне и иностранной валюте.

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