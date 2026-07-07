Во время обысков нашли пачки долларов, евро и гривен: в Украине разоблачена схема на дронах на 7 млрд грн

В Украине расследуют присвоение бюджетных средств при закупке беспилотников для сектора безопасности и обороны. Следствие проверяет государственные контракты на сумму почти 7 млрд грн, а также возможное искусственное завышение стоимости БПЛА, использование фиктивных "ФОПов" и схем легализации средств. В ходе обысков уже обнаружили пачки наличных – в гривне и иностранной валюте.

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Об этом свидетельствует сообщение Офиса генерального прокурора Украины. На данном этапе уголовного производства никому пока не сообщено о подозрении, хотя следственные действия активно ведутся – в частности, состоялся ряд обысков и допросов.

Как могла работать эта дерзкая схема

По данным следствия, в 2025 году одна из компаний заключила с Агентством оборонных закупок государственные контракты на поставку беспилотных летательных аппаратов различных типов и модификаций на общую сумму 6,95 млрд грн.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют версию о возможном искусственном завышении стоимости продукции. Речь идет о вероятном необоснованном завышении производственной себестоимости, а также административных и других расходов, которые влияли на конечную цену дронов, закупаемых за бюджетные средства.

В прокуратуре отмечают, что для документального оформления таких операций могли использоваться внешнеэкономические и внутренние договоры с предприятиями-нерезидентами, украинскими юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями, имеющими признаки фиктивности.

Отдельно проверяются финансовые операции в пользу ряда "ФОПов" с признаками фиктивности. По информации следствия, в ходе допросов 10 таких предпринимателей заявили, что фактически не занимались хозяйственной деятельностью, а документы для государственной регистрации предоставили за денежное вознаграждение.

Что нашли во время обысков

В ходе обысков по местам жительства отдельных руководителей вовлеченных в схему "ФОПов" следователи установили, что их образ жизни не соответствует объемам полученных доходов. По предварительным данным, общая сумма сомнительных финансовых операций превышает 197 млн грн. Следствие проверяет, могли ли эти средства использоваться для последующего вывода и легализации доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, во время обысков в местах ведения хозяйственной деятельности правоохранители обнаружили значительные суммы наличных денег. По версии следствия, они не были отражены в первичной финансовой документации.

В прокуратуре считают, что это может свидетельствовать об использовании схем уклонения от уплаты налогов и вывода безналичных средств через подконтрольные предприятия.

В настоящее время продолжаются следственные и процессуальные действия, назначены экспертизы, анализируется финансово-хозяйственная документация. По завершении этих мероприятий правоохранительные органы будут решать вопрос об объявлении подозрений возможным причастным лицам.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее экс-главу украинского банка уличили в мошеннической схеме на сумму 210 млн грн. За вознаграждение он помогал предпринимателю открывать счета, осуществлять рискованные платежи и обходить внутренний финансовый мониторинг.

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