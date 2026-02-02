В Украине запустили новые выплаты для ФЛП: заявки уже принимают

В Украине заработал правительственный пакет энергетической поддержки для бизнеса, который включает единовременную помощь ФЛП в размере 7 500-15 000 грн и льготные кредиты под 0% годовых до 10 млн грн на энергооборудование. Программы направлены на то, чтобы предприниматели могли работать во время отключений электроэнергии и сохранять рабочие места.

Видео дня

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Речь идет прежде всего о бизнесе в социально важных сферах – аптеки, продуктовые магазины, пекарни, кафе, мастерские, сервисы первой необходимости и другие предприятия, от стабильной работы которых зависит обеспечение общин.

Единовременное пособие для ФЛП

Первый инструмент – это программа "Энергопомощь ФЛП", которая работает по принципу грантов "Собственное дело" и предусматривает одноразовую безвозвратную выплату для физических лиц-предпринимателей. Получить помощь могут ФЛП 2-й и 3-й группы, которые:

имеют не менее одного наемного работника;

зарегистрированы до 1 декабря 2025 года;

не имеют задолженности по уплате ЕСВ;

работают в социально важных сферах;

имеют открытую Дія.Карту.

Сумма выплаты зависит от количества наемных работников и составляет от 7 500 до 15 000 гривен. Эти средства можно направить на приобретение или ремонт генераторов и другого энергооборудования, покупку аккумуляторов, инверторов, зарядных станций и солнечных панелей, топливо для генераторов, а также оплату электроэнергии для автономной работы во время отключений.

Подать заявку можно онлайн через портал Дія в разделе "Предпринимательство" – услуга "Помощь ФЛП на энергоустойчивость". Данные проверяются автоматически, а средства зачисляются на Дия.Карту. В программе участвуют пять банков: ПриватБанк, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, А-Банк и monobank.

Энергокредит под 0%

Второе направление поддержки – это льготное кредитование бизнеса в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9". Правительство запустило специальный инструмент "Энергокредит", который позволяет предприятиям получить кредит под 0% годовых.

Микро, малый и средний бизнес, как ФЛП, так и юридические лица могут привлечь до 10 млн гривен сроком до 3 лет. Процентную ставку для заемщика на уровне 0% компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства, покрывая разницу между рыночной ставкой и льготными условиями.

Кредитные средства разрешено использовать исключительно на приобретение генерационного оборудования. Речь идет о дизельных, бензиновых и газовых генераторах, а также когенерационных, газопоршневых, газотурбинных и биогазовых установках. Финансирование перечисляется безналично непосредственно поставщикам оборудования, возможно поэтапное финансирование траншами.

Сейчас прием заявок начали 17 банков-партнеров, а всего участие в программе будут принимать 43 банка по всей стране. Заявки на энергокредиты будут рассматриваться приоритетно, а ориентировочный срок принятия решения банком составляет от 5 до 10 рабочих дней.

Податься на энергокредит могут предприятия, которые соответствуют базовым требованиям программы "Доступные кредиты 5-7-9". Бизнес должен быть зарегистрирован в Украине (за исключением временно оккупированных территорий), быть резидентом Украины, не иметь связей с государством-агрессором и не подпадать под законодательные ограничения по государственной поддержке.

Программа доступна как для действующего бизнеса, работающего более 12 месяцев и имеющего подтвержденную деятельность, так и для стартапов, зарегистрированных до года, при условии наличия обоснованного бизнес-плана. Для предприятий в сфере сельского хозяйства и переработки могут применяться дополнительные требования, в частности относительно экологических и социальных стандартов и регистрации в Государственном аграрном реестре.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, которые получают 1000 гривен (так называемую "тысячу Зеленского") в рамках программы "Зимняя поддержка" в отделениях "Укрпочты", должны потратить начисленные средства до конца февраля. Иначе выплата вернется в бюджет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!