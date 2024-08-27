В Украине военные могут не платить проценты по кредитам: в ТЦК объяснили, как это сделать

Военнослужащие Украины имеют право на освобождение от уплаты процентов, штрафов и пеней по кредитам, если задолженность возникла после 24 февраля 2022 года, а также могут обратиться в банк для реструктуризации долга. Для получения этих льгот необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие прохождение военной службы.

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Об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) в комментарии Судебно-юридической газете. Согласно действующему законодательству, военнослужащие имеют право на освобождение от уплаты процентов, штрафов и пени за несвоевременное исполнение кредитных обязательств.

Важно отметить, что эти льготы распространяются на возникшие задолженности после 22 февраля 2022 года. Однако такие условия бездействуют для кредитов на жилье и автомобили. Эти исключения касаются только потребительских кредитов.

Как получить кредитные льготы?

Чтобы воспользоваться правом на кредитные льготы, военнослужащий должен обратиться в свой банк с письменным уведомлением о прохождении военной службы. Для подтверждения необходимо предоставить один из следующих документов:

военный билет (первая страница с личными данными и последняя с отметкой о призыве);

(первая страница с личными данными и последняя с отметкой о призыве); приказ или выписка из приказа, выданный ТЦК и СП или воинской частью;

выданный ТЦК и СП или воинской частью; письмо или справку, выданные соответствующими органами;

выданные соответствующими органами; уведомление о мобилизации (не повестка).

Обращение в банк нужно подавать лично, но в некоторых случаях это можно сделать через представителей близких родственников. Также это можно сделать с помощью адвокатов или по доверенности.

Реструктуризация кредита: что нужно знать

В случае финансовых затруднений, усложняющих уплату кредита, военнослужащие имеют право обратиться в банк с просьбой о реструктуризации долга. Это означает пересмотр условий кредита, например продление сроков выплаты или уменьшение суммы ежемесячных платежей. Для этого необходимо подать заявление в банк, добавив документы, подтверждающие прохождение военной службы и сложное финансовое положение (копия справки о заработной плате, копия справки о доходах).

Следует отметить, что реструктуризация возможна только с согласия банка. Однако Национальный банк Украины в своем письме от 14 апреля 2022 года рекомендовал финансовым учреждениям предоставлять такую возможность военнослужащим. Поэтому в заявлении в банк следует ссылаться на это письмо и прислать копию заявления в НБУ и Министерство обороны – это может повысить шансы на положительное решение.

Что делать после погашения кредита

Важно хранить все финансовые документы в течение трех лет. После полного погашения кредита необходимо получить от банка справку об отсутствии задолженности, подтверждающую, что все обязательства перед банком выполнены.

Некоторые банки предусматривают возможность списания задолженности в случае инвалидности или гибели участника боевых действий. Это может относиться и к кредитам на жилье или автомобиль. Однако для получения такой льготы нужно обращаться в конкретный банк и узнавать условия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий предоставление жилья Героям Украины, удостоенным ордена "Золотая Звезда", а также их семьям в случае посмертного присвоения звания. Жилье будет предоставляться независимо от пребывания на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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