Герои Украины смогут получить безвозмездное жилье от государства: что для этого нужно

Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий предоставление жилья Героям Украины, удостоенным ордена "Золотая Звезда", а также их семьям в случае посмертного присвоения звания. Жилье будет предоставляться независимо от пребывания на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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Об этом стало известно из соответствующего указа, обнародованного на сайте Офиса президента. Указом внесены изменения в Устав звания Герой Украины, в частности добавлен новый раздел, касающийся социального обеспечения Героев Украины.

В соответствии с этим разделом лица, которым присвоено это звание, могут получить жилое помещение независимо от того, находятся ли они на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это существенное изменение, поскольку раньше такие граждане должны были ждать своей очереди получения жилья.

Кроме того, в случаях, когда звание Герой Украины с орденом "Золотая Звезда" присваивается посмертно или когда героическое лицо умирает после присвоения звания, право на получение жилья переходит к членам его семьи. Это гарантирует, что семьи героев не останутся без должной поддержки со стороны государства.

Жилые помещения для Героев Украины будут предоставляться за счет государственных ресурсов, в частности, через Министерство обороны, Министерство внутренних дел, разведывательные органы, Управление государственной охраны и Службу безопасности Украины. Эти ведомства ответственны за обеспечение жильем военнослужащих и других граждан, проходящих или проходивших службу в их структурах. Это означает, что помощь будет предоставлена в пределах установленных норм, существующих для обеспечения жильем соответствующих категорий граждан.

Этот указ является частью более широкой политики президента Зеленского по усилению социальной защиты военнослужащих и героев Украины. Ранее глава государства подписал ряд законов, касающихся статуса украинских бойцов, в том числе участвующих в боевых действиях на территории России. Это свидетельствует о последовательном стремлении обеспечить защитникам Украины достойные условия жизни и социальную поддержку.

Указ вступает в силу дня опубликования, что гарантирует быстрое начало реализации новых норм. Это еще один важный шаг на пути к признанию и поддержке героических действий граждан, защищающих независимость и суверенитет Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, звание Героя Украины может быть присвоено посмертно за выдающийся героический поступок или трудовое достижение, а денежное вознаграждение в размере 151 400 грн выплачивается членам семьи погибшего героя. Герои Украины и их семьи имеют право на многочисленные льготы, включая ежемесячные выплаты и бесплатные медицинские услуги.

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