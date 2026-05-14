В Украине резко развернулись цены на лук: почему подорожал и сколько теперь стоит килограмм

В Украине лук снова подорожал, за неделю цены выросли почти на 19%, а фермеры продают овощ по 5-10 грн/кг из-за сокращения запасов прошлогоднего урожая. В то же время лук все еще стоит в среднем на 68% дешевле, чем в прошлом году, а дальнейший рост цен может сдержать ухудшение качества продукции. В супермаркетах сейчас цены колеблются от

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Специалисты объясняют, что ключевой фактор подорожания – существенное сокращение запасов лука урожая 2025 года, которые хранились у фермеров и поставщиков.

Многие хозяйства уже реализовали основную часть продукции, а остатки становятся все меньше. Основная причина нового подорожания – сезонное истощение запасов.

Весной старый урожай постепенно завершается, а новый лук украинского производства еще не поступил на рынок в достаточных объемах. В таких условиях даже незначительное увеличение спроса может быстро влиять на ценники. Среди других факторов:

уменьшение предложения качественной продукции;

активизация закупок со стороны оптовых покупателей;

повышение затрат на хранение овощей;

естественное ухудшение состояния товара в хранилищах.

Продавцы отмечают, что покупатели все чаще жалуются на качество лука, ведь часть продукции уже имеет признаки порчи или потеряла товарный вид. Несмотря на нынешний рост, аналитики отмечают, что лук в Украине все еще значительно дешевле, чем в этот же период прошлого года.

По состоянию на середину мая 2026 года его средняя стоимость примерно на 68% ниже, чем была в мае 2025-го. Эксперты объясняют это лучшим урожаем прошлого сезона, большими начальными запасами и более низким уровнем панического спроса.

Именно поэтому, даже несмотря на текущее повышение, цены пока не достигли критических отметок для потребителей. Участники рынка не уверены, что лук будет дорожать такими же темпами и в дальнейшем. Главное ограничение для роста – ухудшение качества овощей, которые еще остаются в хранилищах.

Если продукция не соответствует ожиданиям покупателей, продавцы не могут существенно поднимать цены, даже при дефиците. Кроме того, в ближайшие недели на рынок постепенно начнет поступать ранний молодой лук нового урожая, что может стабилизировать ситуацию и даже привести к снижению стоимости.

Сколько стоит лук сейчас

В супермаркетах цены на лук сейчас выглядят выше среднего уровня и остаются разными в зависимости от места продажи. По мониторингу OBOZ.UA, крупные сети супермаркетов продают 14 мая лук в среднем по 9,40 грн/кг. В частности:

"Фора" – 9,60 грн/кг;

"АТБ" – 9,49 грн/кг;

"Varus" – 9,50 грн/кг;

В то же время, по наблюдениям OBOZ.UA, на рынках ситуация другая, ведь там лук обычно стоит в пределах 7-9 гривен за килограмм, а иногда цены опускаются еще ниже в зависимости от объемов и качества продукции. В частности:

рынок "Столичный" – 6,50-8 грн/кг (средняя стоимость 7 грн/кг);

рынок Shuvar Львов – средняя стоимость 8 грн/кг.

