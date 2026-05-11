В Украине снова выросли цены на хлеб: сколько стоит буханка и к чему готовиться дальше

Цены на хлеб в Украине снова пошли вверх – некоторые популярные виды уже пересекли отметку 50 гривен за буханку. Но, похоже, не предел, поскольку эксперты прогнозируют, что на этом стоимость одного из самых популярных продуктов питания не остановится.

Видео дня

По данным сайта Минфин, рост фиксируется сразу по нескольким позициям. По сравнению с апрелем цены повысились на ржаной, пшеничный и нарезной хлеб разных производителей.

Сколько стоит хлеб сейчас

Ржаной Столичный (950 г) – 51 грн (в апреле был 49,85 грн).

Ржаной Riga Бородиновский (300 г) – 53,45 грн (в апреле – 52,36 грн).

Нарезка пшеничного (650 г) – 47,99 грн (в апреле – 45,73 грн).

Нарезка Царь Хлеб (600 г) – 52,03 грн (в апреле – 50,71 грн).

Что будет дальше

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко предупреждает: подорожание может продолжаться. По его прогнозу, до конца года цены вырастут еще на 20-25% по сравнению с прошлым годом, пишет kommersant.ua.

"Не только хлеб, но и другие продукты питания могут подорожать. Потому что не останавливаются те составляющие расходов, которые важны для производства", – объясняет он.

Главные факторы давления – стоимость горючего и электроэнергии. Дополнительно ситуацию осложняет рост цен на удобрения, что непосредственно влияет на себестоимость зерна.

Впрочем Козаченко успокаивает: резкого скачка не ожидается. "Я не думаю, что это будет очень большой рост", – говорит он.

Ситуация пока остается контролируемой, а состояние посевов не вызывает серьезного беспокойства. Дефицита зерна для внутреннего рынка эксперты не прогнозируют.

Риски все же есть: резкое подорожание электроэнергии или ухудшение погодных условий могут изменить картину. Но пока синоптики прогнозируют дожди по всей Украине – а это дополнительная поддержка для урожая.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинский рынок сливочного масла оказался в настоящих тисках: внешний спрос падает, внутренний рынок перенасыщен, а запасы на складах продолжают расти. В такой ситуации производители уже работают в убыток, а цены на их продукцию могут упасть еще сильнее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!