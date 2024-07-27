В Украине резко изменили правила ввоза генераторов, аккумуляторов и зарядных станций: с 27 июля наконец отменили НДС и пошлину

В Украине с 27 июля отменили таможенные платежи и НДС по ввозу в страну электрогенераторного оборудования, ветро- и солнечного оборудования, аккумуляторов (кроме аккумуляторов малой мощности). Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

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Как говорится в сообщении Государственной таможенной службы (ГТС), с 27 июля вступают в силу Законы Украины №3853-IX и №3854-IX от 16.07.2024, предусматривающие применение освобождения от уплаты таможенных платежей при ввозе отдельных видов товаров.

В частности, законы предусматривают возможность применения освобождения от уплаты пошлины и НДС при ввозе в Украину оборудования для энергетики:

электрогенераторного оборудования;

оборудование для ветро- и солнечной генерации;

аккумуляторов (кроме аккумуляторов малой мощности).

Также в перечне товаров, освобождаемых от уплаты таможенных платежей при импорте, указано оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам и ремонту машин механизированного разминирования.

В частности, освобождены от налогообложения "тактические наушники специального военного назначения, классифицируемые в товарной подкатегории 8518 30 00 90 согласно УКТ ВЭД". Также льготы распространяются на средства радиоэлектронной борьбы. Без уплаты таможенных платежей будут импортироваться в Украину для нужд обороны не только антидроновые ружья, но и другие "радиоэлектронные средства обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам, классифицируемым в товарной позиции 8543 согласно УКТ ВЭД".

Предусмотрен и льготный ввоз в Украину комплектующих для организации собственного производства и ремонта в Украине машин механизированного разминирования, классифицируемых в товарных позициях 8427, 8430, 8479 согласно УКТ ВЭД, а также для изготовления предприятиями Украины активных средств противодействия техническим разведкам, классифицируемым позициях 8517, 8525, 8543 согласно УКТ ВЭД.

Изменениями предусмотрено на период действия военного положения в Украине освобождение от уплаты таможенных платежей товаров, ввозимых для энергетической безопасности, в том числе перемещаемых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях, для свободного обращения и классифицируемых по таким кодами согласно УКТ ВЭД:

8406 (кроме 8406 10 00 00),

8410 (только гидравлические турбины и их части),

8483 40 21 00,

8502 20 40 90,

8502 20 60 90,

8502 20 80 90,

8411 (кроме турбовинтовых и турбореактивных двигателей и их частей),

8501 64 00 00, 8504 40 84 00 (кроме инверторных сварочных аппаратов),

8504 40 88 00 (кроме инверторных сварочных аппаратов),

8504 40 90 00 (кроме инверторных сварочных аппаратов),

8507 60 00 00 (кроме установок хранения энергии мощностью менее 300 Вт переменного и/или постоянного тока и отдельных литий-ионных ячеек емкостью менее 200 А·ч),

8541 43 00 00, 8537 (кроме 8537 10 98 10),

8503009900 (только для ветроэнергетических электрогенераторных установок).

"Отдельно обращаем внимание на то, что принятым законодательным изменениям под льготный ввоз в Украину подпадают такие важные для населения товары как: электрогенераторы, инверторы, литий-ионные аккумуляторы и зарядные станции на их основе, а также солнечные панели для ремонта и/или замены от повреждений и расширение мощности действующих солнечных электростанций", – отмечают в ГТС.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине значительно вырос спрос на портативные панели. Их можно подключать к домашним солнечным станциям типа EcoFlow, или подключить к инвертору и батарее. Солнечной панели, которая стоит около 10 тыс. грн., хватит на генерацию 260 кВт*ч. в год (зимой генерация резко сокращается).

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