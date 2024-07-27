В Украине резко изменили правила ввоза генераторов, аккумуляторов и зарядных станций: с 27 июля наконец отменили НДС и пошлину
В Украине с 27 июля отменили таможенные платежи и НДС по ввозу в страну электрогенераторного оборудования, ветро- и солнечного оборудования, аккумуляторов (кроме аккумуляторов малой мощности). Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.
Как говорится в сообщении Государственной таможенной службы (ГТС), с 27 июля вступают в силу Законы Украины №3853-IX и №3854-IX от 16.07.2024, предусматривающие применение освобождения от уплаты таможенных платежей при ввозе отдельных видов товаров.
В частности, законы предусматривают возможность применения освобождения от уплаты пошлины и НДС при ввозе в Украину оборудования для энергетики:
- электрогенераторного оборудования;
- оборудование для ветро- и солнечной генерации;
- аккумуляторов (кроме аккумуляторов малой мощности).
Также в перечне товаров, освобождаемых от уплаты таможенных платежей при импорте, указано оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам и ремонту машин механизированного разминирования.
В частности, освобождены от налогообложения "тактические наушники специального военного назначения, классифицируемые в товарной подкатегории 8518 30 00 90 согласно УКТ ВЭД". Также льготы распространяются на средства радиоэлектронной борьбы. Без уплаты таможенных платежей будут импортироваться в Украину для нужд обороны не только антидроновые ружья, но и другие "радиоэлектронные средства обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам, классифицируемым в товарной позиции 8543 согласно УКТ ВЭД".
Предусмотрен и льготный ввоз в Украину комплектующих для организации собственного производства и ремонта в Украине машин механизированного разминирования, классифицируемых в товарных позициях 8427, 8430, 8479 согласно УКТ ВЭД, а также для изготовления предприятиями Украины активных средств противодействия техническим разведкам, классифицируемым позициях 8517, 8525, 8543 согласно УКТ ВЭД.
Изменениями предусмотрено на период действия военного положения в Украине освобождение от уплаты таможенных платежей товаров, ввозимых для энергетической безопасности, в том числе перемещаемых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях, для свободного обращения и классифицируемых по таким кодами согласно УКТ ВЭД:
- 8406 (кроме 8406 10 00 00),
- 8410 (только гидравлические турбины и их части),
- 8483 40 21 00,
- 8502 20 40 90,
- 8502 20 60 90,
- 8502 20 80 90,
- 8411 (кроме турбовинтовых и турбореактивных двигателей и их частей),
- 8501 64 00 00, 8504 40 84 00 (кроме инверторных сварочных аппаратов),
- 8504 40 88 00 (кроме инверторных сварочных аппаратов),
- 8504 40 90 00 (кроме инверторных сварочных аппаратов),
- 8507 60 00 00 (кроме установок хранения энергии мощностью менее 300 Вт переменного и/или постоянного тока и отдельных литий-ионных ячеек емкостью менее 200 А·ч),
- 8541 43 00 00, 8537 (кроме 8537 10 98 10),
- 8503009900 (только для ветроэнергетических электрогенераторных установок).
"Отдельно обращаем внимание на то, что принятым законодательным изменениям под льготный ввоз в Украину подпадают такие важные для населения товары как: электрогенераторы, инверторы, литий-ионные аккумуляторы и зарядные станции на их основе, а также солнечные панели для ремонта и/или замены от повреждений и расширение мощности действующих солнечных электростанций", – отмечают в ГТС.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине значительно вырос спрос на портативные панели. Их можно подключать к домашним солнечным станциям типа EcoFlow, или подключить к инвертору и батарее. Солнечной панели, которая стоит около 10 тыс. грн., хватит на генерацию 260 кВт*ч. в год (зимой генерация резко сокращается).
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