Украинцы массово устанавливают панели на балконах квартир: на что хватит тока от панели за 10 тыс. грн 

В Украине значительно вырос спрос на портативные панели. Их можна подключать к домашним солнечным станциями по типу EcoFlow , или же подключат до инвертора и батареи. Солнечной панели, которая стоит около 10 тыс. грн, хватит на генерацию 260 кВт*час в год (зимой генерация резко сокращается).

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Киевлянин Александр еще в начале года приобрел на 300 Вт панель всего за 6 тыс. грн. Сейчас такая панель стоит от 10 тыс. грн. Согласно расчетам редакции, в Киевской области такая станция площадью около двух метров в разобранном состоянии может давать примерно 260 кВт*ч в год. С действующим тарифом такая станция окупится через 5,3 года, а с новой ценой – почти через 9 лет. Хотя на самом деле за этот период стоимость электроэнергии, вероятно, возрастет, поэтому сроки, за которые панель окупится, уменьшатся.

Если учитывать только стоимость панели и считать, что зарядную станцию по типу EcoFlow вы уже имеете, то стоимость кВт*ч электроэнергии, производимой на балконе, составит около 1,1 грн (при условии, что в течение гарантийного срока в 20 лет вы продолжите эффективно использовать панель).

Панель можно заказать и на Allieexpres. Киевлянин Юрий рассказывает OBOZ.UA: свою панель он купил еще в начале июля за 145 долларов (5981 грн по курсу НБУ по состоянию на 17 июля). Речь идет о монокристаллической панели номинальной мощностью 200 Вт. OBOZ.UA нашел такую же модель панели на "Розетке" уже за 12 999 грн без скидки и за 8900 грн со скидкой.

"Сколько генерирует за день. Скажу сразу – не очень много. Она повешена вертикально за балконом на западной части дома. Начинает работать (хоть что-то выдавать) примерно с 11:00 и до 20:00 (в зависимости от солнца). В пик пока она у меня выдавала примерно 80 Вт в час. Когда только купили и начали тестить, она нам выдала 120 ватт. Вот прямо сейчас отдает 50 ватт. Так мало, потому что ее нужно вешать под углом к солнцу", – рассказывает Юрий.

Зарядная станция на 512 ватт-часов за счет такой панели может полностью зарядиться за 6,4 часа при условии, что панели будут отдавать по 80 Вт в час. Юрий планирует использовать панель и после отмены отключений. "Чтобы реально запитать всю квартиру от солнца, нужно ставить несколько панелей и под правильным углом. Эту я брал больше для того, чтобы "пощупать", а что оно вообще такое", – говорит киевлянин.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики по!часовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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