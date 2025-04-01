Украинцы получают агрессивные комментарии, а затем теряют свои Instagram-аккаунты: как распознать мошенника

В Украине появилась новая мошенническая схема, люди используют агрессивные комментарии, чтобы заставить пользователей перейти по ссылке на фишинговые сайты и украсть их личные данные. Следует быть осторожными, не переходить по сомнительным ссылкам и блокировать подозрительные аккаунты.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПИ). Мошенники создают анонимные или фейковые аккаунты, после чего начинают оставлять агрессивные или провокационные комментарии под сообщениями пользователей.

Например, это могут быть оскорбительные изречения, обвинения или провокации. Внимание привлекает то, что профиль комментатора закрыт, а в его описании размещена ссылка, якобы ведущая на Telegram-канал или другой ресурс с "дополнительной информацией".

Когда пользователь переходит по этой ссылке, его опрокидывает на поддельный сайт, стилизованный под официальные страницы Instagram, Telegram или других популярных сервисов. Там посетителя просят ввести свои личные данные – логин, пароль, номер телефона или другую конфиденциальную информацию. После ввода данных мошенники получают полный доступ к аккаунту жертвы. Это может привести к:

похищение личной информации;

взлома аккаунта Instagram и последующего использования его для рассылки спама или мошеннических схем;

финансовых потерь, если аккаунт привязан к банковским картам или используется для онлайн-покупок.

Как защититься

не переходите по подозрительным ссылкам – особенно находящимся в профилях неизвестных аккаунтов;

– особенно находящимся в профилях неизвестных аккаунтов; блокируйте и жалуйтесь на аккаунты , которые оставляют агрессивные или провокационные комментарии;

, которые оставляют агрессивные или провокационные комментарии; проверяйте URL-адреса перед вводом любых личных данных. Официальные сайты Instagram, Telegram и т.д. имеют четко определенные домены;

перед вводом любых личных данных. Официальные сайты Instagram, Telegram и т.д. имеют четко определенные домены; включите двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты аккаунта;

для дополнительной защиты аккаунта; не вводите пароли на сторонних сайтах даже если они выглядят как официальные.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировались мошенники, ворующие личные и банковские данные граждан с помощью фальшивых QR-кодов. Их обнаруживается в общественном транспорте, на парковке, рекламных объявлениях или платежных терминалах.

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