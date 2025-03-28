Украинцы сканируют QR-коды, а потом теряют деньги: разоблачена мошенническая схема

В Украине активизировались мошенники, которые воруют личные и банковские данные граждан с помощью фальшивых QR-кодов. Их обнаруживается в общественном транспорте, на парковке, рекламных объявлениях или платежных терминалах.

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Об этом украинцев предостерегли в пресс-службе правительства. Как работает мошенничество с подменой QR-кодов? Злоумышленники используют сайты, замаскированные под официальные платежные страницы. На них можно попасть, отсканировав фальшивый QR-код смартфоном в местах оплаты услуг.

На фейковых сайтах жертвы обмана оставляют свои персональные и банковские данные. Получая доступ к ним, злоумышленники могут украсть деньги со счетов. Такие подменные QR-коды можно найти в:

общественном транспорте;

на парковочных автоматах;

в заведениях питания;

на платежных терминалах;

на рекламных объявлениях

Чтобы не попасть в ловушку, нужно соблюдать правила кибергигиены. Уберечь свои средства, можно, если:

сканировать QR-коды только из проверенных источников;

проверять, не наклеен ли мошеннический код поверх действительного;

использовать функцию предварительного просмотра ссылки;

перед переходом по ссылке проверять URL на соответствие названию сервиса, отсутствие ошибок и наличие "https://" в начале адреса.

Также необходимо знать, какие данные нужно вводить для оплаты: только номер карты и код CVV/CVC. Но если спрашивают персональную информацию, типа телефонного номера, места жительства или код подтверждения – это признак мошенничества.

Чтобы защитить себя, специалисты советуют настроить браузер для блокировки вредоносных ссылок и проверять подозрительные сайты с помощью антивируса. Также не следует переходить по сомнительным ссылкам или вводить личные данные без проверки, а при подозрительных обстоятельствах – обращаться в киберполицию.

Также OBOZ.UA сообщал о другой мошеннической схеме для обмана украинцев. Злоумышленники звонят по телефону, представляясь медицинскими работниками и выманивают SMS-коды, чтобы получить доступ к персональным данным. Однако ни одно медицинское учреждение не потребует подобных действий по телефону, поэтому следует не передавать личную информацию неизвестным лицам.

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