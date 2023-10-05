В Украине проведут масштабное повышение пенсий: кому и когда прибавят по 2,6 тыс. грн 

В Украине максимальную пенсию повысят на 2,6 тыс. грн с января 2024-го. Такое повышение связано с перерасчетом прожиточного минимума. В результате максимальная пенсия составит 23 610 грн.

Об этом говорится в проекте бюджета Украины на 2024 год. Прожиточный минимум для этой категории украинцев с января увеличится с 2093 до 2361 грн (таким же будет минимальный размер пенсии), а максимальная пенсия, соответственно, – в десятикратном размере.

Пенсии в 2024-м, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, повысят до 6 тыс. грн. Отметим, с июня 2022-го до июня 2023-го средняя пенсия увеличилась на 874 грн. Такими темпами уже к концу 2023-го средняя пенсия составит всего 5496 грн. А за прошлый год увеличится на 500 грн. То есть повышение будет менее ощутимым после введения нового метода расчета, чем до нововведений.

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Бюджет Пенсионного фонда в 2024-м составит 322 млрд грн. Этой суммы хватит на индексацию, однако рассчитывать на резкое повышение не стоит. По отметкам Минсоца, в результате нового "осовременивания" пенсии повысят всем, кто вышел на пенсию не ранее трех лет назад.

Кроме индексации и введения балльной системы, детали которых все еще не раскрыты, в Украине также проведут повышение прожиточного минимума (чего не было в 2023-м). Вместе с повышением прожиточного минимума для пенсионеров растут:

минимальная пенсия;

максимальная пенсия;

выплата для тех, кто имеет сверхнормативный стаж.

Минимальную пенсию в Украине повысят с 2093 до 2361 грн уже с января 2024-го. Максимальную пенсию увеличат с 20 930 до 23 610 грн. А за стаж сверх нормы будут доплачивать вместо 20,9 грн за каждый дополнительный год до 23,6 грн.

Сейчас это 2093 грн, а с нового года – 2361 грн. За 2022, 2023 и 2024 гг. цены, с учетом заложенных прогнозов, вырастут на 52,2%. То есть только для того, чтобы в следующем году повышение пенсий компенсировало рост цен, минимальная выплата должна составлять 2944 грн. А вместо этого пенсионеры будут получать всего 2361 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине проведут повышение минимальной пенсии и минимальной зарплаты. Соответствующее повышение заложили в проекте бюджета.

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