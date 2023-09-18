Часть налогов украинцам пересчитают: что приготовили в проекте бюджета на 2024-й

В Украине проект бюджета на 2024-й, который утвердил и передал в Раду Кабмин, рассчитан без изменения налоговых ставок. Однако из-за повышения минимальных стандартов также увеличится и часть налогов.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В Украине от размера социальных стандартов в первую очередь зависят налоги для физлиц-предпринимателей ("ФОПов"). Так, в результате повышения минимальной зарплаты единый социальный взнос изменится таким образом:

1562 грн – с января по июль 2024-го;

1760 грн – с июля 2024-го по январь 2025-го;

1841 грн – в 2025-м;

1970 грн – в 2026-м.

От прожиточного минимума для работоспособного зависит налог для "ФОПов", которые находятся на первой группе налогообложения. Это 10% от прожиточного минимума. Так, размер налога составит:

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в 2024-м – 302,8 грн;

в 2025-м – 330,1 грн;

в 2026-м – 355,8 грн.

Споры вокруг военного НДФЛ

Министерство финансов при разработке проекта бюджета на 2024-й столкнулось с дефицитом средств. Денег на финансирование всех расходов в условиях полномасштабной войны критически не хватает. Вооруженные силы по закону можно обеспечивать только средствами налогоплательщиков (использовать международные кредиты и гранты запрещено).

У Минфина есть несколько идей. Например, они могут получить дополнительно десятки миллиардов гривен, если заберут из местных бюджетов налоги на доходы физлиц (НДФЛ), которые они получают от военных. Местная власть тратит полученные налоги и на военных, рассказывает OBOZREVATEL командир взвода БПЛА в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка ВСУ Андрей "Хохол" Серган. По его словам, договориться с местной властью комбригу несложно. А если местная власть не хочет помогать Вооруженным силам, то можно поменять пункт постоянной дислокации, тогда налоги будет получать другая территориальная громада.

Минфин же хочет получить указанные средства для того, чтобы централизованно финансировать ВСУ и сократить дефицит бюджета. Еще один вариант – девальвация гривни до уровня около 41 грн за доллар. Это позволило бы в гривневом эквиваленте увеличить помощь, которая поступает от международных партнеров, увеличить размеры таможенных поступлений (платятся в валюте).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине повысили налоги физлицам-предпринимателям. Кроме того, вернут проверки бизнеса.

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