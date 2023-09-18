Украинцам объявили новый размер пенсий и минималки: как изменятся суммы 

В Украине в проекте бюджета на 2024-й Кабмине предусмотрел повышение минимальной пенсии на 268 грн до 2361 грн. В то же время минимальную зарплату повысят в два этапа на 1300 грн до 8000 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Повышение коснется тех украинцев, которые получают зарплаты и пенсии на уровне гарантированного минимума.

минимальная пенсия в 2024-м составит 2361 грн (увеличится на 268 грн, или на 12,8%)

(увеличится на 268 грн, или на 12,8%) минимальная зарплата составит 8000 грн (увеличится на 1300 грн, или на 19,4%, при этом с января она составит 7100 грн, а с июля – уже 8000 грн).

И это плохая новость. За 2022, 2023 и 2024-й цены, с учетом заложенных прогнозов, вырастут на 52,2%. То есть только для того, чтобы в следующем году повышение пенсий компенсировало рост цен, минимальная выплата должна составлять 2944 грн. А вместо этого пенсионеры будут получать всего 2361 грн.

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И тут стоит отметить, что пенсионеры фактически всю свою выплату тратят на продукты. А темпы подорожания продуктов опережают среднюю инфляцию по всем товарам и услугам. То есть чтобы пенсионер мог купить такое же количество продуктов в супермаркете, его пенсия должна вырасти даже больше, чем на показатель общего уровня инфляции за три года.

Минимальная зарплата, чтобы компенсировать инфляцию, в следующем году должна составлять не 8000 грн, как предполагают в расчетах, а 9893 грн. В таком случае повышение минималки компенсировало бы рост цен.

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