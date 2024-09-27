В Украине появятся "социальные карточки" и базовая соцпомощь: специальный портал уже начал работу

Украинцы теперь могут подавать онлайн-заявления на социальные услуги – через специальный онлайн-портал, который уже начал работу. Предполагается, что в будущем на том же портале можно будет оставлять заявки на соцвыплаты. Также ресурс будет сохранять "социальные карточки" каждого получателя помощи со всей историей услуг и выплат. Кроме того, появится возможность начислениzе базовой социальной помощи через Дію.

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Об этом сообщили в Министерстве соцполитики Украины 27 сентября. "Рада сообщить, что сегодня мы запускаем наш Единый социальный портал. Это только старт. Мы хотим, чтобы в дальнейшем в этой системе была вся социальная история человека. Следовательно, будет удобно обращаться по вопросам социальной защиты, кратко внося информацию о себе. И сама система будет подбирать и предлагать те виды поддержки, которые могут быть доступны для человека", – рассказала глава ведомства Оксана Жолнович.

Ранее она уже объясняла, что персональные социальные карты будут действовать по принципу электронных медкарточек и показывать, какие соцуслуги получает тот или иной гражданин. "Примерно так же, как электронная медицинская карта пациента с историей лечения. В медицинской карте можно увидеть, как лечили пациента, чтобы вернуть здоровье. А в социальной – какие услуги оказывали, чтобы вывести человека из сложной жизненной ситуации", – объяснила Жолнович.

Подать заявление на получение социальных услугу же можно в личном кабинете Социального портала Минсоцполитики по ссылке. То есть обращаться в ближайший орган социальной защиты населения в громаде больше не обязательно. Там также можно оставить сообщение о человеке или семье, нуждающейся в социальной поддержке, и отслеживать статус обращений.

Как уточнил замминистра соцполитики Константин Кошеленко, в дальнейшем функционал портала будут расширяться. В частности, в планах – добавление возможности подавать заявления на назначение социальный пособий.

Портал запустили после бета-тестирования, которое прошло в громадах Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областей. В течение трех месяцев там испытывали возможности функционала.

Кроме того, по словам Кошеленко, Министерство социальной политики вместе с Министерством цифровой трансформации готовят пилотный проект по начислению базовой социальной помощи в Дії. "Нашим первым шагом в автоматическом подходе к оказанию социальных выплат станет по внедрению базовой социальной помощи... Это будет одна помощь вместо пяти, более значительная по сумме. И она будет назначаться без сбора бумажных справок и дополнительных обращений – через портал Дія" , – сказал Кошеленко.

По его словам, начисление базовой социальной помощи будет происходить благодаря информационным обменам между различными системами. Претенденту на эту выплату достаточно будет оформить в действии обращение о ее назначении.

Ранее Жолнович также говорила, что Минсоцполитики нельзя воспринимать исключительно как "министерство выплат". Ведь, по ее словам, задание министерства состоит в том, чтобы каждый украинец стал самостоятельным.

В связи с этим, отметила министр, важно, чтобы специалисты социальной сферы не просто формально начисляли выплаты, а реально помогали людям. В частности, подбирали нужный комплекс социальных услуг, для чего, среди прочего и создан новый портал.

"Если мы говорим о семье, где есть, например, люди с игровой зависимостью, выплата в таком случае точно не поможет. Здесь нужно проводить психологические консультации, искать другую мотивацию к жизни и сопровождать в долгой реабилитации, включая услугу возобновления родственных отношений", – объяснила министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) образовался существенный дефицит средств, из-за чего переселенцы в Украине могут остаться без выплат от ООН. Но при любом сценарии переселенцы продолжат получать выплаты от государства и по остальным программам.

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