У украинцев появятся персональные "социальные карты": проект уже тестируют

В Украине начинают тестирование проекта, в рамках которого запускают персональные социальные карты. Они будут действовать по принципу электронных медкарточек и показывать, какие соцуслуги получает тот или иной гражданин.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович. Тестирование пройдет в 4 пилотных областях – Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской.

"Примерно так же, как электронная медицинская карта пациента с историей лечения. В медицинской карте можно увидеть, как лечили пациента, чтобы вернуть здоровье. А в социальной – какие услуги оказывали, чтобы вывести человека из сложной жизненной ситуации", – объяснила Жолнович.

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Официально проект называют системой кейс-менеджмента для сферы социальных услуг. Ее главный принцип действия такой:

человек обращается за социальной помощью;

информация о нем попадает к кейс-менеджеру;

кейс-менеджер с помощью планшета оценивает, что нужно человеку и что ему может предложить государство.

Все это происходит в единой электронной системе. Ожидается, что это поможет скоординировать оказание помощи и поддержки людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине действует программа Всемирной помощи от ООН, в рамках которой помощь от организации могут получить некоторые пенсионеры. При этом важно, что доплаты от ООН украинским пенсионерам не будут учитываться при назначении субсидии.

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