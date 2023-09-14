У украинцев появятся персональные "социальные карты": проект уже тестируют
В Украине начинают тестирование проекта, в рамках которого запускают персональные социальные карты. Они будут действовать по принципу электронных медкарточек и показывать, какие соцуслуги получает тот или иной гражданин.
Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович. Тестирование пройдет в 4 пилотных областях – Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской.
"Примерно так же, как электронная медицинская карта пациента с историей лечения. В медицинской карте можно увидеть, как лечили пациента, чтобы вернуть здоровье. А в социальной – какие услуги оказывали, чтобы вывести человека из сложной жизненной ситуации", – объяснила Жолнович.
Официально проект называют системой кейс-менеджмента для сферы социальных услуг. Ее главный принцип действия такой:
- человек обращается за социальной помощью;
- информация о нем попадает к кейс-менеджеру;
- кейс-менеджер с помощью планшета оценивает, что нужно человеку и что ему может предложить государство.
Все это происходит в единой электронной системе. Ожидается, что это поможет скоординировать оказание помощи и поддержки людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине действует программа Всемирной помощи от ООН, в рамках которой помощь от организации могут получить некоторые пенсионеры. При этом важно, что доплаты от ООН украинским пенсионерам не будут учитываться при назначении субсидии.
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