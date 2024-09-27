В ООН закончились деньги на украинцев: когда ВПЛ могут остаться без выплат

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) образовался существенный дефицит средств, из-за чего внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут остаться без выплат от ООН. Но при любом сценарии переселенцы продолжат получать выплаты от государства и по остальным программам.

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Как сообщает Barron’s, об этом заявила представительница УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг. Она напомнила, что на фоне не прекращающихся обстрелов мирной инфраструктуры со стороны России "ожидания и просьбы" украинских властей о поддержке со стороны УВКБ ООН растут.

"Реальность такова, что ситуация с финансированием таких организаций, как наша, в это время года слишком плохая – мы профинансированы на 47%", – призналась Биллинг. Она напомнила, что только с 1 августа покинули свои дома или были эвакуированы почти 99 тысяч жителей прифронтовых сел Донецкой области.

В настоящее время в Украине насчитывается около 3,6 млн ВПЛ. Но из-за боевых действий в Донецкой области и усиления ракетных свои дома покидают все больше людей.

УВКБ ООН помогает украинским организациям размещать переселенцев, а самые уязвимые слои обеспечивает необходимыми товарами для перезимовки – теплую одежду и материалы для теплоизоляции жилья. Помощь от организации получают около 650 тыс. человек.

"Если мы сможем получить средства, я уверена, что сможем им помочь. Поэтому главный посыл заключается в том, что Украине крайне важно получить поддержку для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры и создания децентрализованных мощностей по производству энергии", – сказала Каролина Линдхольм Биллинг.

Ранее OBOZ.UA сообщало, что украинское правительство изменило принцип определения состава семьи внутренне перемещенных лиц, урегулировав ситуацию, когда супруги не проживают вместе как семья или кто-то из них остался и временно оккупированной территории. Это позволит некоторым переселенцам получить пособие на проживание и продлить выплаты.

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