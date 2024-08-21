"Мы не министерство выплат": глава Минсоца хочет, чтобы украинцы меньше полагались на государство

Глава Минсоцполитики Оксана Жолнович считает, что воспринимать его исключительно как "министерство выплат" – т.е., структуру, занимающуюся только соцвыплатами – нельзя. Ведь, уверяет она, задание министерства лежит в плоскости формирования стойкости каждого человека. Т.е., чтобы каждый украинец был самостоятельным.

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"Для меня было важно начать менять философию социальной поддержки и социальной политики. Минсоцполитики – о сопровождении, об услуге, о человекоцентричности. Мы не "министерство выплат", мы – министерство, формирующее человеческую состоятельность и устойчивость каждого человека. ... Задача государства – создать условия, чтобы каждый человек чувствовал себя уверенно, самостоятельно, имел возможности для развития", – рассказала она "Укринформу".

По словам Жолнович, ни одно государство в мире не задается целью обеспечить какой-либо поддержкой 100% своего населения. Ведь "тогда возникают отношения зависимости".

"Такие отношения формировал Советский Союз. Когда все были бедны, стояли в очереди на жилье, и государство постоянно манипулировало – дать помощь или не дать", – объяснила она.

Украинцам нужно давать не только деньги

В связи с этим, отметила министр, важно, чтобы специалисты социальной сферы не просто формально начисляли выплаты, а реально помогали людям. В частности, подбирали нужный комплекс социальных услуг.

"Если мы говорим о семье, где есть, например, люди с игровой зависимостью, выплата в таком случае точно не поможет. Здесь нужно проводить психологические консультации, искать другую мотивацию к жизни и сопровождать в долгой реабилитации, включая услугу возобновления родственных отношений", – объяснила министр.

При этом она сообщила: в сентябре в Украине запустят "социальный кейс-менеджмент". Целью которого и будет, собственно, подбор человеку нужного комплекса услуг.

"Мы вводим много цифровых решений. ... В собственном кабинете человек сможет увидеть все виды поддержки, которые мы ему можем предоставить. Необходимо будет кратко пройти опросник для определения проблемы и путей возможной помощи", – резюмировала Жолнович.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Жолнович заявляла, что в Украине нужно полностью изменить систему социальных выплат. Как утверждала министр, многие граждане слишком сильно рассчитывают на помощь государства, а потому их нужно вывести "зоны комфорта", чтобы они могли что-то поменять в своей жизни. Сами украинцы встретили это заявление жесткой критикой.

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