В Украине по-новому будут считать стаж: как решение Кабмина повлияет на выход на пенсию и ее размер

В Украине начнут засчитывать в страховой стаж периоды работы за рубежом (начиная с 1991-го года), если с этой страной был заключен международный договор. Чем больше страховой стаж, тем раньше человек может выйти на заслуженный отдых (например, в 60 лет вместо 65) и тем выше будет размер выплат, ведь это напрямую зависит от продолжительности трудовой деятельности. Система будет работать через подачу документов или официальный запрос Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в другое государство.

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Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины №562. Механизм работает просто: если человек работал в другой стране, которая имеет с Украиной международный договор о социальном обеспечении, и там этот период зачислен в местный страховой стаж, то он также будет учтен в Украине.

От страхового стажа зависит не только право на получение пенсии, но и возраст выхода на пенсию и ее размер. Чем больше официально зачисленного стажа имеет человек, тем раньше он может претендовать на пенсию по возрасту (минимум - 60 лет при наличии 35 лет стажа), и тем выше будет сумма ежемесячной выплаты, поскольку она рассчитывается с учетом трудового взноса.

Особенно актуально это для украинцев, которые имеют недостаточный страховой стаж, но имеют несколько лет работы за границей. Для подтверждения стажа нужно подать соответствующие документы вместе с заявлением о назначении пенсии. Если документы не предоставлены или не содержат полной информации, Пенсионный фонд сам инициирует запрос в другую страну через Министерство иностранных дел. В случаях, когда связь с пенсионной системой другой страны временно невозможна, пенсию рассчитывают без учета иностранного стажа, но с возможностью его доначисления позже.

Отдельный порядок предусмотрен для тех, кто работал в республиках бывшего СССР до 1 января 1992 года. Чтобы такие периоды зачислили в страховой стаж, лицо должно предоставить справку, что не получает пенсию из другой страны. Если такую справку невозможно получить, нужно объяснить причины и обратиться в ПФУ для организации запроса. До момента поступления официального подтверждения, стаж временно не учитывается - но это не препятствует назначению пенсии в частичном объеме.

Не учитываются лишь те периоды, когда люди работали в командировках или вахтовым методом в других республиках СССР, но были оформлены на украинских предприятиях. В таких случаях считается, что работа осуществлялась в Украине, и к иностранному стажу ее не относят.

Также Пенсионному фонду поручено пересмотреть решения, принятые после июня 2024 года, для тех лиц, которые работали за пределами Украины до 1992 года. Это нужно для обеспечения одинакового подхода ко всем случаям, с учетом новых правил.

Реформа позволяет людям, которые долгие годы работали за границей, не терять пенсионные права только из-за изменения географии труда. Государство признает вклад своих граждан, где бы они ни работали, и создает механизмы, чтобы этот вклад был учтен в пенсионных расчетах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, трудовая книжка может повлиять на размер пенсии украинцев, поскольку она содержит данные о вашем трудовом стаже и заработке. Поэтому важно, чтобы все записи были корректными, а трудовая книжка была вовремя оцифрована или проверена во избежание ошибок.

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