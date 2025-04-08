Трудовая книга может изменить размер пенсии украинцев: как оцифровать документ и что нужно знать

Трудовая книжка может повлиять на размер пенсии украинцев, поскольку она содержит данные о вашем трудовом стаже и заработке. Поэтому важно, чтобы все записи были корректными, а трудовая книжка была своевременно оцифрована или проверена во избежание ошибок.

Видео дня

Об этом рассказала инспектор из кадров Татьяна Дейко в комментарии профильному изданию " На пенсии ". С 10 июня 2021 г. в Украине официально начался переход на электронные трудовые книжки. Этот процесс продлится до 10 июня 2026 г., и в этот период трудовая книжка может существовать как в бумажной, так и в электронной форме.

Дейко отмечает, что основным изменением является перевод всех данных о трудовой деятельности в электронную форму. Теперь информация хранится в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а электронную трудовую книжку можно просматривать на портале Пенсионного фонда Украины.

Электронная трудовая книжка состоит из оцифрованной бумажной книги или ее сканкопий, сообщений о принятии на работу и данных по зарплатным сведениям. Важно отметить, что для лиц, уже получающих пенсионное обеспечение, вопрос оцифровки не актуален.

Как оцифровать трудовую книжку

Оцифровку трудовой книги можно осуществить самостоятельно или с помощью работодателя. Это можно сделать через личный кабинет на портале Пенсионного фонда или в отделении ПФУ. После отправки сканированных копий трудовой книжки в ПФУ проводится проверка на возможные ошибки, и при наличии замечаний они направляются в личный кабинет или кабинет работодателя для корректировки.

Чтобы избежать ошибок, Пенсионный фонд рекомендует внимательно просмотреть трудовую книжку перед подачей документов для оцифровки, проверить все записи на титульной странице, наличие печатей и подписей. Важно также проверить правильность внесенных поправок, ведь на внутренней стороне обложки должна быть указана информация о документе, на основании которого была внесена поправка.

В случае допущения ошибок при оформлении трудовой книжки работник может обратиться в отдел кадров текущего предприятия или к правопреемнику предприятия, которое больше не существует. Распространенные ошибки относятся к титульной странице: неправильные персональные данные, отсутствие подписи или печати, некорректные записи об изменении фамилии.

Что касается ошибок в записях о трудовой деятельности, то они могут включать в себя отсутствие даты или номеров приказов о принятии на работу, нечеткую печать или ее отсутствие, ошибки при переименовании предприятия. Исправить такие ошибки можно путем обращения к работодателю или правопреемнику предприятия.

В период военного положения были введены некоторые изменения в правила хранения трудовых книжек. Одним из ключевых изменений является возможность работников самостоятельно хранить свои трудовые книжки, если они напишут заявление. В то же время, для тех, кто трудоустраивается после 10 июня 2021 года, трудовые книжки хранятся лично у работников, а работодатель только проверяет их при приеме на работу.

В случае потери трудовой книжки необходимо обратиться на предприятие, где работник работает на текущий момент или работал в последнее время, с соответствующим заявлением. Дубликат трудовой книжки выдается при условии, что он был потерян, стал непригодным или нет доступа к нему из-за чрезвычайных обстоятельств, в том числе из-за боевых действий или оккупации территории.

Если трудовая книжка была потеряна, работодатель не позднее 15 дней выдаст ее дубликат с надписью "Дубликат" на первой странице. В случае, когда трудовая книжка стала непригодной для дальнейших записей, на первой странице также будет указано "Вместо выдан дубликат".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2024 году количество вакансий для пенсионеров в Украине выросло на 33%, а средняя зарплата для них достигла 20 тысяч гривен – почти столько же, сколько и у остальных работников. Чаще всего работодатели ищут водителей, продавцов, охранников, уборщиков, кассиров, грузчиков, менеджеров по продажам, портных и разнорабочих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!