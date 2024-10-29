В Украине планируют ужесточить требования для бронирования от мобилизации: какие новые критерии готовит Кабмин

Для предприятий, желающих получить статус критически важных, для того, чтобы бронировать работников, установят минимальный уровень зарплаты в пределах 19-20 тысяч гривен в месяц. Критерии предоставления этого статуса будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики во избежание манипуляций и злоупотреблений.

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Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на источники в правительстве. Пока зарплата на таких предприятиях должна превышать средний уровень по региону, однако это правило часто нарушается, и, как результат, статус получают компании, которые на самом деле не обеспечивают надлежащий уровень дохода работникам.

Поэтому рассматривается возможность повышения минимальной зарплаты для таких предприятий до общенационального уровня в пределах 19-20 тысяч гривен в месяц. На сегодняшний день каждая область и отраслевое министерство самостоятельно определяет критерии критичности предприятий.

Однако практика показала, что в некоторых областях, таких как Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Хмельницкая, существуют нарушения и необоснованные решения по предоставлению статуса критически важных. В этой связи правительство планирует обязать органы власти согласовывать критерии с Министерством обороны и Министерством экономики, что позволит избежать манипуляций и согласовывать потребности в кадровой поддержке национальной обороны.

По данным в правительстве, предприятия, получившие статус критически важных после июня 2024 года, подлежат тщательной проверке. В частности, государственные органы будут выяснять, не снизили ли компании после получения статуса средний уровень зарплаты, чтобы сэкономить на фонде оплаты труда. Такие манипуляции приравниваются к обману государства и могут послужить основанием для лишения компании статуса критически важного предприятия. Это также касается ситуаций, когда предприятия значительно увеличивают количество работников без экономических оснований, пытаясь обеспечить защиту от мобилизации для большего количества лиц.

По словам источников в Кабмине, проверки позволят выявить компании, злоупотребляющие правом на защиту от мобилизации. Если во время проверки будут обнаружены манипуляции, такие предприятия могут потерять свой статус критически важных. Это предусмотрено для обеспечения честной системы, где право на бронирование работников от мобилизации получают только те компании, действительно критически важные для функционирования государства, экономики и обороны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, забронировать работника в ближайшие три недели невозможно – в Украине идет аудит критически важных предприятий. Но это не все: после 15 ноября компании могут потерять право бронировать работников, а процедура бронирования – претерпеть изменения.

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